數週內可望上線！美軍極音速飛彈將實戰部署 飛更快也更難攔截

圖為美軍暱稱「暗鷹」（Dark Eagle）的長程極音速武器系統發射車。美軍積極驗證該系統的高機動性，先前曾將其前推部署至澳洲參與演習，展現將新型火力快速投射至印太前線的能力。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍極音速武器部署進入最後階段，首個飛彈連預計在數週內具備完整作戰能力。這代表美軍這項延宕多年的關鍵武器，正逐步邁向實戰部署，外界關注其在高強度防空環境下的運用能力。

據《彭博》引述美國陸軍發言人洛薩諾（Lozano）說法，位於華盛頓州路易斯–麥考德聯合基地（JBLM）的飛彈連，正進入部署準備的最後一哩路。這項武器系統一旦運作，未來在印太地區的相關部署動向將受到高度關注。

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極音速武器的作戰特性在於「速度」與「機動」。簡單說，就是飛得更快、路線更難預測，讓防空系統更難反應。這類飛彈飛行速度超過音速5倍，與傳統彈道飛彈相比，其飛行路徑較難預測，使得對手在預警時間與防禦反應上，面臨更大的壓力。

這套武器系統未來將具備機動性，能透過航空運輸部署至全球戰區，讓美軍能更快把這類武器部署到前線使用。

在極音速武器領域，美軍正努力追趕中、俄兩國的進度。中國目前已有「東風-17」（DF-17）等相關部署，俄羅斯則宣稱已在實戰中使用「先鋒」（Avangard）等系統。對於美軍而言，首個飛彈連的成軍，被視為縮小與中俄在相關領域的差距。

不過，從「具備作戰能力」到「完全成熟運用」仍有距離。該系統雖已進入部署階段，但相關系統仍需透過後續演訓驗證整體運用能力。

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