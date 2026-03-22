美製無人戰船擱淺土耳其海岸 疑涉烏克蘭黑海行動

1艘美製Aegir-W無人戰船日前漂流至土耳其黑海岸。這類無人載具近年頻繁現身烏俄戰場，隨著其在非預期地點擱淺，外界正密切關注該裝備是否涉及烏克蘭相關的實戰測試行動。（取自X平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一艘美製無人戰船近日漂流至土耳其黑海岸，引發軍事界高度關注。這艘裝備的身分已獲確認，且經分析指出，這類裝備的出現可能與烏克蘭的軍事行動有關，雖然確切來源尚未經官方證實，但其出現在民間海域的現象，已引起多方討論。

據烏克蘭軍事媒體《DefenseExpress》引述土耳其防務網站《Savunma SanayiST》報導，當地居民21日在海灘上發現該艘擱淺的無人艇。經確認，該船為美國內華達山脈公司（Sierra Nevada Corporation）開發的「Aegir-W」無人戰船。土耳其當局預計在檢查後將其處置。

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這並非黑海地區首次發現漂流無人艇。軍事專家指出，隨著無人作戰系統在烏俄戰場上的應用普及，海面上出現各類無人載具已成常態。這艘Aegir-W戰船為何會出現在土耳其領海？外界推測，這可能是在測試或作業過程中因故漂流，或是與烏克蘭戰場的相關演訓行動有關。

這類無人艇近年在黑海戰場被多次用於攻擊俄羅斯軍艦與港口設施。回顧2022年，烏克蘭首款無人艇同樣是在擱淺後才進入大眾視野，隨後便證明其具備極高的戰術殺傷力。

雖然目前無法斷言這艘無人船的具體任務，但這類先進裝備在非預期地點現蹤，往往揭示了軍方測試的新動向。若美國確實將相關技術投入烏克蘭戰場，透過實戰驗證來改良硬體設計，將成為軍事供應鏈的重要指標。

針對這艘無人戰船的確切身分與任務背景，美、烏及土耳其官方皆尚未做出說明，後續相關資訊仍待進一步釐清。

A U.S.-made AEGIR-W unmanned surface vessel by Sierra Nevada Corporation has washed ashore on the Turkish coast.



Turkish media suggest the vessel may have been involved in testing by Ukraine against Russia. pic.twitter.com/lIHcG5N4lb — Special Kherson Cat ???????????? （@bayraktar_1love） March 21, 2026

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