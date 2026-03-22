可飛40小時的MQ-9B要來了！ 可「偵打一體」還有反潛作戰潛力

美國通用原子航空系統公司（GA-ASI）的MQ-9B「海上衛士」無人機。我國正向美國採購4架。（取自GA-ASI官網）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕國軍向美採購4架MQ-9B「海上衛士」無人機，首批2架已在美國完成交機，將陸續運抵台灣，這型具備長時間滯空、跨區監偵能力的大型無人機，將有助於大幅強化國軍在台海周邊的情監偵能力，甚至具備精準打擊的潛力，與國造「騰雲」無人機有效「高低配」。

MQ-9B為美國通用原子公司（GA-ASI）研製，是MQ-9「死神」無人機的改良型，具備全天候作戰能力與更完善的海上監偵功能，最長滯空時間可達30小時以上，並可搭載光電、紅外線與合成孔徑雷達等多種感測系統，長時間追蹤海上與地面目標。

MQ-9B亦具備掛載精準導引武器能力，包括空對地飛彈與精準炸彈，若國軍未來依任務需求配置武裝，將使其從情監偵平台變成具備「偵打一體」能力的先進無人載具。

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除了情監偵與對地打擊任務，MQ-9B無人機在國際上已有多種實驗性運用，其可結合海面搜索雷達等偵蒐系統，長時間監控水面艦艇動態，並支援反艦作戰目標指引；美方測試將其納入反潛作戰一環，可與聲納浮標系統整合，甚至可能掛載長程巡弋飛彈，成為不折不扣的海上獵手。

在國軍運用構想方面，MQ-9B無人機可與現有情監偵體系整合，並與國造「騰雲二型」無人機形成高低搭配。MQ-9B負責高空長時間監控與目標鎖定，騰雲則執行較低空的偵蒐任務，保障台海安全。

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