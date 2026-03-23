F-16、AGM-154等對美軍購案交付延遲 國軍：無法索賠但有2做法應對

我國首架F-16V BLK70完成驗收飛行測試。（資料照，國防部提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕我國對美軍購案部分有延遲交運狀況，國防部長顧立雄今（23）日說明，目前主要有F-16戰機、AGM-154空對地飛彈、MK-48魚雷等3案交付延遲；軍購案交運延遲，我方無法索賠，台美雙方會設有專案辦公室進行合作。戰規司司長黃文啟中將說明，發價書不是合約，而是安全承諾文件。若遇到交運延遲，我方可以要求換掉專案辦公室成員或增加生產人力。

立法院外交及國防委員會今日審議行政院「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，及立院國民黨團、民眾黨團提出版本。

顧立雄：F-16V、MQ-9B今年第3季交運來台

顧立雄指出，F-16V戰機與MQ-9B高空無人機都預計於今年第3季交運來台。

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針對軍購交付延遲，顧立雄說明，我國對美軍購持續到現在共有23案，很多部分都已按照節點提前或準時交運，目前交付延遲主要有3案，分別為F-16戰機、AGM-154空對地飛彈、MK-48魚雷。

黃文啟補充，F-16戰機軍購款共約2400億元，目前已付1490億元；AGM-154空對地飛彈案款共約新台幣60億元，由於立約尚未完成，目前只付了1億多元的先期準備款；MK-48魚雷兩案合計約1.77億美元，我方前面只付了約新台幣3億多元的初期準備款。

顧立雄坦言，針對軍購案交運遲延，我方無法對此索賠，但整個稽核流程相當嚴密，我方也與美方設有專案辦公室合作。軍購案屬於政府對政府行為，過往例子都是台美雙方會在專案執行期間互相溝通、提出要求。

黃文啟進一步說明，發價書不是合約，而是安全承諾文件。若遇到交運延遲，我國也不是什麼都不能做，美方若在軍購案管理有瑕疵，我方可以要求換掉專案辦公室所有成員，刺針飛彈便是一例；若是因為產線人力不足而遲延，我方也可以要求增加生產人力。

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