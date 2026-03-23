國軍要大買20萬餘架無人機 顧立雄：逐年分批採購、確保迭代更新

國防部長顧立雄今（23）日受邀列席外交及國防委員會，並備質詢。（擷取自立法院隨選視訊IVOD）

〔記者陳治程／台北報導〕立法院外交及國防委員會今（23）召開會議排審行政院版、在野黨版國防特別條例，並邀請國防部官員列席備詢。質詢期間，立委詢問現代戰爭節奏快速，武器系統也日新月異，國軍編列特別預算大買20萬餘架無人機是否會買完即落後？國防部長顧立雄表示，這20餘萬架無人機將分年採購，確保裝備能分批迭代更新。

國防部送交立法院的書面報告指出，鑑於我國為海島國家，中共可能封鎖本島周遭海域，隔離外國勢力介入與切斷補給線，導致我軍作戰持續力下滑。為建置無人機本土自製量能，提升防衛作戰韌性，規劃籌購20萬餘架各類型無人機（艇），藉由長期、大量訂單，鼓勵國內廠商挹注資 金建立產能，並自主研發， 除可滿足作戰實需更能同步打造非紅供應鏈。



報告陳述，上列20萬餘架無人機分別為濱海監偵型、濱海攻擊型號，未來擬部署於陸、海軍，提供海上監偵能力，可對登陸船團威脅發揮早期預警、快速打擊 ，縮短作戰反應時效。

立委陳俊宇指出，借鑑俄烏戰爭和近期的美伊衝突，無人載具的運用是現代戰場的重中之重。不過，政院版特別預算條例編列20多萬架無人機及1000多艘無人艇預算，外界認為無人機迭代速度快，不應該一次買齊，詢問如何以推動國防自主、國內非紅供應鏈建構？

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顧立雄表示，考量無人載具快速迭代特性，為籌建現代戰爭所需戰力，透過編列特別預算來進行採購，發展產業鏈提升國防自主的同時，同時建立有別於中國的「非紅供應鏈」；此外，以特別預算編列能避免每年常態預算編列的限制，能逐年、分批將20萬架無人機籌獲到位，每一批都能進行規格更新，且長期的訂單更有利於產業投入，創造產業正向循環。

顧立雄強調，中國目前仍主導全球無人機市場，若台灣能打造「非紅供應鏈」，將有效降低資安、國安風險；但後續缺乏足夠的市場規模與訂單支撐，相關產業難以發展，也將難以壓低生產成本，若能編列特別預算擴大需求規模，將有助帶動技術引進並持續創新。

顧立雄重申，無人載具不可能單靠既定數量就能支撐整體防衛作戰，關鍵在於建立可持續擴充的產能與韌性，「我們不可能期待說我們就用這20萬架，甚至說5萬架我們就能打一場這一個島嶼防衛作戰」，因此喊話朝野共同支持特別預算，加速提升國軍戰力、國防自主及整體防衛韌性。

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