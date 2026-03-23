應對中國威脅！日本自衛隊大規模改組 強化島嶼防禦能力

日媒報導，日本自衛隊將於23日實施大規模單位調整。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕日媒《共同社》報導，日本自衛隊將於23日實施大規模單位調整。海上自衛隊增設了統籌護衛艦與掃雷部隊的「水上艦隊」，並增設「水陸兩棲機雷戰群」；預計於今年底更名為「航空宇宙自衛隊」的航空自衛隊，則將大幅擴充太空專門部隊的人員編制。

《共同社》報導，海自「水陸兩棲機雷戰群」將包含掃雷艇及運輸艦，司令部位在長崎縣佐世保市。考量到中國威脅、欲加強南西諸島防衛能力，還將與總部同樣位於佐世保市的陸上自衛隊離島防衛專門部隊「水陸機動團」相互配合。

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防衛省表示，海上自衛隊將廢除「護衛艦隊」和「掃雷隊群」，整併為水上艦隊，達成指揮穩定、確保行動統一。據悉，由於自衛隊近期警戒、監視任務大幅增加，艦艇與人力均捉襟見肘。

航空自衛隊方面，負責太空監視的「宇宙作戰群」升級為「宇宙作戰團」，人員編制從約310人倍增至約670人。防衛省稱，今年更將進一步升級為「宇宙作戰集團」，使其編制達到約880人。

為了應對操控資訊等引發社會及政治紛亂的「認知作戰」，自衛隊還將成立專門部隊。海上自衛隊將整合相關情報部隊，增設「情報作戰集團」；陸上自衛隊則增設「情報作戰隊」。

此外，陸上自衛隊將整合負責隊員教育的「武器學校」、「（軍）需品學校」「運輸學校」，整併為「後方支援學校」。

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