最便宜的敵人逼出最老的飛機？美軍A-10重返戰場凸顯退役爭議

美軍暱稱「疣豬」（Warthog）的 A-10 攻擊機。儘管美國空軍規劃將其除役，但因其在應對低成本威脅時具備極高的任務適配性與成本效益，近期再度重返戰場執行打擊任務。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍曾規劃將A-10雷霆二式（Thunderbolt II） 攻擊機退役，以因應大國競爭。然而在對付伊朗的「史詩之怒行動」（Operation Epic Fury）中，該機型再度於荷姆茲海峽執行任務，顯示實戰需求與既有規劃之間存在差異。

據軍事網站《Defense One》報導，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）證實，俗稱「疣豬」（Warthog）的A-10正活躍於中東南部側翼，執行獵殺快速攻擊艇的任務。相較於造價高昂的匿蹤戰機，A-10在此類任務中展現了不同的成本效益。

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為何需要讓老軍機上場？專家分析指出，這反映出現代戰爭的成本邏輯。智庫「史汀生中心」（Stimson Center）高級研究員格拉齊爾（Dan Grazier）形容，美軍過去採購先進戰機時，面臨如同「買超跑」的決策，但在面對無人機或快艇這類廉價威脅時，A-10就像是一輛「可靠的雪佛蘭皮卡」，只要定期維護，就能持續提供高效能的戰術支援。

美軍在對抗伊朗時，雖使用先進機型摧毀敵方防空網路，但持續動用造價昂貴的戰機去攔截廉價自殺式無人機，在財務與戰略上均面臨挑戰。

這並非A-10的首次告急。美國國會近年多次介入，要求空軍在未提出具體替代策略前，不得全面裁撤。根據美國國防授權法案（NDAA）要求，空軍必須在本月底前就 A-10的整體庫存現況及2029年前的除役計畫，向國會提出正式簡報。

近期發生的一起F-35A戰機任務中受損緊急迫降事件，更加深了外界對於「先進機型是否能完全取代老機」的討論。報導中指出，對於前線指揮鏈而言，A-10的重新部署不僅是火力補充，更是一個明確的現實訊號：當戰場充滿低成本威脅時，戰術上的成本效益與任務適配度，才是決定勝負的關鍵因素。

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