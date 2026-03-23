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首架F-16V BLK70要來了！ 顧立雄：預估今年9月交運返台

2026/03/23 13:13

我國對美採購的F-16V BLK70戰機預計9月抵台。（取自美商洛馬官網）我國對美採購的F-16V BLK70戰機預計9月抵台。（取自美商洛馬官網）
〔記者黃靖媗／台北報導〕我國正對美國採購66架F-16V BLK70戰機，國民黨立委賴士葆今（23）日於立法院外交及國防委員會質詢時，關切首架F-16V BLK70交機返台的進度，詢問能否於今年9月飛返台灣。對此，國防部長顧立雄答詢表示，「預估可以」，並指出F-16V BLK70戰機與MQ-9B高空無人機都預計於今年第3季交運來台。

立法院外交及國防委員會今日審議行政院「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，及立院國民黨團、民眾黨團提出版本。

國防部副部長徐斯儉於美東時間16日赴美視察F-16V產線，並見證由洛克希德馬丁公司完成驗收飛行測試的首架機。針對首架F-16V抵台時程，顧立雄說明，目前尚無法精確估算今年交機架數，但首架預計可於第三季交運返台。

賴士葆追問今年9月能否看到首架？顧立雄答詢說，「預估可以」。

針對軍購案延遲，顧立雄於答覆國民黨立委李彥秀質詢時強調，全世界願意以「政府對政府」模式給予我國軍購的只有美國，台美有長年經驗，美國政府對台承諾也是一種保證，美國政府在與我們協商的過程中，都會希望合約廠商加緊產制，「我們不能因為F-16V一案延宕，就不積極強化防衛戰力」。

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