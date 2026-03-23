美軍攻伊朗資源樞紐哈爾克島有勝算嗎？ 奪島之後得面對這些風險

伊朗哈爾克島可能是美軍奪取的目標之一。（歐新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國攻打伊朗戰事即將屆滿一個月，美方內部傳出評估奪控伊朗哈爾克島（Kharg Island）的選項。綜合外電報導，美軍目前已有航空母艦，以及具快速投射能力的陸戰隊遠征支隊（MEU）等兵力，但若美軍發動登陸作戰，勢必面臨伊朗飛彈、無人機與海上不對稱戰力反擊，具有相當的作戰風險。

哈爾克島位於波斯灣北部，距伊朗布什爾約55公里，長約8公里、寬約4公里，屬石灰岩構成的珊瑚島，地形以低矮丘陵與沿岸崖壁為主，天然縱深有限，但港區、油庫與裝載設施高度集中，是伊朗最重要的原油出口樞紐之一。



哈爾克島獨特的地理條件，對攻擊方而言，可以有利快速掌控關鍵設施，但由於鄰近伊朗本土，也使防守方可依賴岸基火力持續支援。根據外國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）評估，伊朗在波斯灣沿岸長期部署飛彈與伊斯蘭革命衛隊海軍力量，具備快速反應能力。

美軍陸戰隊可能是奪取哈爾克島的兵力。（法新社檔案照）

外界研判，美軍決定奪取哈爾克島，可能依慣例採取「先壓制、後登陸」模式，根據美軍過往兩棲作戰模式，將由航艦的艦載機與遠程打擊武器先行壓制伊朗防空與反艦系統，再由兩棲突擊艦搭載的陸戰隊部隊進行立體登陸，迅速奪取港口與機場等關鍵節點。



美軍陸戰隊MEU約2200人，具備短期奪取、控制島嶼的能力，而美軍目前在中東兵力約5萬人。不過，具備奪島能力的美軍，若要長期佔領該島並維持運作，仍需投入更多防空、反飛彈與後勤支援兵力。

至於伊朗的反擊手段，根據CSIS「飛彈威脅計畫」資料，伊朗擁有中東規模最大的彈道飛彈與巡弋飛彈庫，可結合無人機進行飽和攻擊。此外，美國海軍相關研究亦指出，水雷與快艇突襲是伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍的重要戰術。由於哈爾克島距本土僅數十公里，伊朗可透過岸基飛彈、無人機與海上不對稱戰力持續打擊登陸部隊與補給線。即使美軍成功奪控該島，也將長期處於高強度威脅之下，防禦與補給成本恐大幅攀升，甚至面臨被迫撤出的壓力。

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