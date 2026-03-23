攔截率90％為何仍被擊中？以色列防空面臨庫存與成本考驗

以色列南部城鎮狄莫納遭伊朗飛彈擊中，搜救人員在住宅區廢墟中進行清理。這起事件凸顯在長期消耗戰中，即便擁有頂尖防空系統，也面臨資源分配與防護極限的考驗。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列南部核設施所在地狄莫納（Dimona）附近住宅區遭伊朗飛彈擊中，引發外界對其防空系統的質疑。儘管官方稱攔截率超過90%，這次擊中事件仍凸顯，在長期交戰下，防空能力面臨消耗與資源分配壓力。

據《紐約時報》報導，儘管以色列軍方強調對伊朗彈道飛彈的攔截率極高，但21日晚間在狄莫納與阿拉德（Arad）發生的飛彈襲擊，仍造成約175人受傷。以色列前防空部隊指揮官柯查夫（Ran Kochav）准將坦言：「狄莫納受到美以多層防禦系統的保護，但世上沒有完美的防禦，這次確實出現了作戰上的漏洞。」

請繼續往下閱讀...

這起事件引發外界質疑，防空系統未能全部攔截，是否存在資源分配考量。報導指出，以色列雖然擁有「鐵穹」（Iron Dome）與「大衛彈弓」（David's Sling），但面對伊朗的長程彈道飛彈，必須動用造價高昂、生產耗時的「箭-3」（Arrow 3）大氣層外攔截系統。

以色列媒體在軍事審查下報導，針對狄莫納與阿拉德的襲擊，當時未使用「箭-3」系統。柯查夫准將指出：「攔截彈的庫存不是無底洞，我們在發射時，也必須考慮到明天的戰鬥。」這顯示在面臨長期消耗戰時，攔截決策需考量成本與庫存，將最昂貴的資源保留給最具戰略價值的目標。

防空資源面臨極限測試

儘管以色列軍方公開否認攔截彈短缺，聲稱已為長期作戰做好準備，但據多名不具名以色列官員向《紐約時報》透露，國防部高層本月已急赴華府，要求美國提供更多攔截彈與彈藥支援。這顯示隨著戰事拉長，以色列的防空資源正承受壓力。

此外，技術上的挑戰同樣嚴峻。專家指出，伊朗部分飛彈具備機動能力，使攔截難度大幅增加。若無法在大氣層外將其完全摧毀，飛彈殘骸或分裂彈頭仍會對地面造成致命威脅。這引發外界對防空系統承受長期消耗能力的質疑，即便擁有90%的攔截率，漏網之魚仍對後方防線帶來沉重負擔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法