空軍接裝MQ-9B暫納戰鬥加給 王定宇：應將飛手納入飛行加給範疇

民進黨立委王定宇今（23）於立法院外交及國防委員會，針對我MQ-9B操作員加給問題進行質詢。（記者陳治程攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國防部副部長徐斯儉美西時間17日出席空軍首批2架MQ-9B「高高空無人機」在美交機典禮，有助於我國情監偵能量跨大步邁進；隨著無人機等不對稱戰力快速發展，國軍在人員編制與待遇制度上仍待調整。空軍參謀長李慶然今天表示，因應我方首度接裝該型機，專長飛手目前暫領戰鬥加給；立委王定宇則建議看齊美軍，除納領飛行加給，還要分級以和有人機飛官予以區別。

立法院外交及國防委員會今（23）日召開會議排審行政院版、民眾黨版及國民黨版國防特別條例草案，並邀請國防部官員列席備詢。期間，民進黨立委王定宇詢問，國軍現已接收首批2架MQ-9B無人機，該機操作人員和現行自殺攻擊無人機的飛手定義是否相同？兩者專業加給是否相同？

國防部長顧立雄回應，針對目前編隸各軍團的無人機大隊，由於編裝調整，已和人事總處爭取納入戰鬥部隊加給；MQ-9B飛手部分，空軍參謀長李慶然補充，目前該機操作員和中小型機飛手同樣支領戰鬥加給，尚未改納飛行加給。

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王定宇進一步指出，根據國軍現行規定，諸如FPV、彈簧刀、Jump 20等一般無人機飛手，領的是無人機戰鬥加給；若是操作MQ-9B這類高空無人機的飛手，在美軍中是被視作「飛行員」，享有相應加給的同時，衣著也是飛行服而非野戰作業服。

王定宇建議，國軍現行無人機加給分兩類，可針對高空無人機類別增設「第三類別」，金額上雖不及有人機飛官，但又能與一般無人機飛手有所區別，當陸航等單位的飛行員轉飛無人機，「對一個飛行員的尊嚴也好、對他實質的所得也好、對鼓勵留用來講都會有影響」。

王定宇直言，無人機已是現代戰場的關鍵不對稱戰力，當各國無人機操作員持續增加，但在國軍制度下仍一視同仁，恐怕留不住人才，「我就到民間去開空拍機就好了，我幹嘛留在這邊領這個加給？」他呼籲，國防部正視相關制度修正之必要性。

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