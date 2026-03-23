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伊朗嗆襲「全球觀光景點」可能嗎？ 飛彈只打得到東南歐、印度洋

2026/03/23 17:29

伊朗發射「霍拉姆沙赫爾-4」（Khorramshahr-4）飛彈情形。（取自伊朗國防部）伊朗發射「霍拉姆沙赫爾-4」（Khorramshahr-4）飛彈情形。（取自伊朗國防部）
〔記者涂鉅旻／綜合報導〕伊朗持續與美國、以色列交戰，近期不僅將飛彈演訓延伸至印度洋海域，更揚言不排除攻擊「全球知名景點」，引發外界關注其遠程打擊能力，是否已跨出中東範圍。不過，綜合美方與智庫專業評估，伊朗已具備涵蓋中東至周邊海域的能力，但距離實質「全球打擊」仍存在相當差距。

根據外電報導，伊朗日前對印度洋目標發動飛彈攻擊，顯示其打擊半徑可延伸至阿拉伯海甚至更外圍海域，對區域航道與部隊形成壓力，伊朗更在日前恫嚇要攻擊全球知名景點。不過，比對專業智庫與官方評估，伊朗相關言論具有高度政治與心理戰意味，實際能力仍須檢視飛彈性能。

根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）「飛彈威脅」資料，伊朗現役最遠程彈道飛彈如「霍拉姆沙赫爾」與「流星-3」，射程約1300至2000公里，屬中程彈道飛彈，可涵蓋整個中東、部分南亞與東南歐邊緣，向南則可觸及印度洋部分區域，但仍未達「洲際飛彈」的打擊門檻。

除彈道飛彈外，伊朗亦發展「霍韋茲」巡弋飛彈及「見證者-136」無人機，射程約1000至2000公里，具低空突防與飽和攻擊能力，可對區域目標形成持續威脅。然而，在速度、載彈量與突防能力上，仍難與洲際彈道飛彈相比。

美國國防部亦指出，伊朗尚未部署洲際彈道飛彈，其最遠射程仍停留在約2000公里級距。雖然伊朗發展太空運載火箭具備潛在延伸能力，但在精準導引、實戰部署等關鍵技術上，仍有門檻得跨越，並非具備實質能力。

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