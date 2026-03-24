保衛賽普勒斯英軍基地 英驅逐艦「龍號」已抵達東地中海

英國國防大臣希利23日證實，驅逐艦「龍號」已經抵達東地中海，準備融入當地的防禦體系之中。（路透）



〔即時新聞／綜合報導〕英國駐賽普勒斯的阿克洛迪瑞皇家空軍基地（RAF Akrotiri）2日凌晨遭到伊朗1架自殺無人機攻擊，英國對此派出45型防空驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）前往當地協防，英國國防大臣希利（John Healey）23日證實，「龍號」已經抵達東地中海，準備融入當地的防禦體系之中。

綜合外媒報導，「龍號」11日從朴茨茅斯出發，於23日抵達東地中海，將協助防衛阿克洛迪瑞皇家空軍基地。希利表示，英國軍事規劃人員已被派往美國中央司令部（CENTCOM），並與另外29個國家共同合作，為確保荷姆茲海峽的安全通行作出適當貢獻，且英國決心確保荷姆茲海峽安全方面發揮「主導作用」。

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「龍號」軍艦配備了「海毒蛇」飛彈系統，可以攔截無人機和飛彈。英國國防部表示，該系統將在維護英國在中東的資產和利益方面，發揮極為重要的作用。希利證實，首相施凱爾已授權美軍使用英國基地對伊朗特定目標發動防禦性打擊，包括伊朗威脅荷姆茲海峽的飛彈基地和發射能力。

此外，希利提到，英國也將支援波斯灣盟友，將會盡快部署輕型多管火箭系統至巴林，並向科威特部署「快速哨兵」防空飛彈系統，該系統在擊落無人機方面頗具成效。

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