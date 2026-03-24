117旅遺失7900發彈殼 呂坤修上將痛心：全軍都必須記取教訓

步兵第117旅驚傳短少5.56公厘步槍空彈殼。示意圖與新聞無關。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍第八軍團指揮部所屬步兵第117旅驚傳短少5.56公厘步槍空彈殼近7900發，全案依違反槍砲彈藥管制條例及陸海空軍刑法移送法辦。陸軍司令呂坤修上將昨日主持彈殼遺失檢討會議時表示，這次事件不僅是肇案單位的事，全軍都必須記取教訓，彈藥庫儲管理是不能有絲毫罅隙，更不可以假手他人。相關的規定都很完善嚴謹，重點在於執行者的態度。

呂坤修表示，這一次對於陸軍的專業形象有很大的傷害，國人會質疑如果連我們捍衛國家的武器彈藥都無法保管好，要如何去抵禦敵人，期許大家建立正確認知，械彈的管理不是一項業務，而是實務工作，幹部務必全面了解政策面與執行面之相關規定，切勿「日久玩生」，要用「一絲不苟、錙銖必較」的態度做好械彈管理。

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陸軍117旅驚傳短少5.56公厘步槍空彈殼近7900發，陸軍司令呂坤修昨天表示，這一次對於陸軍的專業形象有很大的傷害。圖：取自軍媒青年日報。

「117旅彈殼遺失檢討會議」昨日在司令部會議室舉行，司令部高勤官、各業管處組長及旅級以上副主官等重要幹部均與會，會中首先由單位實施檢討報告，接續由陸勤部彈藥處、司令部後勤處及督察室等相關處室實施案件要點說明，期使各級幹部確實了解彈藥接收、清點、管理、繳回規範，建立正確觀念；最後，由呂司令針對未來精進方向提出重點工作指導。

軍媒青年日報今天報導指出，呂坤修司令會中強調，部隊管理是全方位的，此次事件對於陸軍全體官兵而言是警惕，但絕非頭痛醫頭、腳痛醫腳，各級主官應秉持「以勤治軍、以勤練兵」態度，按照規定落實內部管理、戰備執勤、軍紀安全、庫儲管理及警監系統維護等管控作為，全面消弭潛存危安；另提醒各級幹部，應將「陸軍械彈爆材管理規定」詳細研讀，並確實向官兵宣導相關規範與刑責，有效防杜類案肇生，共同維護單位榮譽及整體戰力。

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