川普說停轟伊朗5天是在爭取時間？ 外媒揭美兩棲突擊艦都還沒到中東

美國海軍學會新聞網（USNI NEWS）發布美軍最新艦艇動態，可見兩棲突擊艦都尚未抵達中東。（取自USNI NEWS）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普昨（23）日突然宣布，美軍暫停對伊朗發電廠、能源基礎設施的軍事打擊5天，並稱若雙方交流順利，戰爭可能在5天內結束。不過，檢視外國軍聞網站最新訊息，美軍搭載陸戰隊兵力的兩棲突擊艦仍未進入中東，川普此舉究竟是降溫衝突，或為後續軍事行動爭取部署時間，仍待觀察。

根據美國海軍學會新聞網（USNI News）23日發布的美軍艦隊動態，美軍「的黎波里號」兩棲突擊艦目前停靠印度洋迪戈加西亞基地，所屬兩棲戒備群搭配第31陸戰隊遠征支隊（31st MEU），剛通過麻六甲海峽，正向中東方向航行。

另一艘兩棲突擊艦「拳師號」則已自美國西岸出發，率第11陸戰隊遠征部支隊（11th MEU），還在第三艦隊的東太平洋責任區活動，尚未前推至中東。意味著美軍具備實際登陸與地面作戰能力的兵力，仍未進入第一線戰區。

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相較之下，美軍航空母艦持續部署在前線，林肯號航艦目前在阿拉伯海執行任務，持續支援對伊朗相關軍事行動；福特號航艦遭逢祝融後，則已自紅海撤出，轉往地中海克里特島蘇達灣進行整補。可能接手福特號的布希號航艦，則還在大西洋一帶。

兩棲突擊艦與陸戰隊遠征支隊，是美軍執行「有限地面作戰」的關鍵戰力，包含兩棲登陸、奪取港口或機場、撤僑與危機應處等任務。若以一個MEU約2200人的規模而言，雖可快速奪控關鍵節點，但若涉及長時間佔領與防禦，仍需後續兵力與完整防空、後勤體系支撐。因此，在兩棲兵力尚未進入中東前，美軍現階段軍事行動仍以海、空打擊為主。

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