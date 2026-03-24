「大學長」回娘家了！ 徐斯儉赴269旅勉官兵熟稔操作無人機

國防部副部長徐斯儉一行人昨視導269旅，官兵還手持無人機合照留念。（軍聞社）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部副部長徐斯儉23日赴北部駐軍視導，除掌握部隊戰備整備情形外，也特別前往無人機部隊了解訓練現況。由於徐斯儉過去曾服役於聯兵269旅前身單位，此行也被視為「大學長回娘家」，除肯定部隊表現外，更聚焦無人機操作與未來戰場運用，提醒官兵強化專長與戰術整合能力。

徐斯儉此行在陸軍副司令李榮華中將等人陪同下，先後前往陸軍司令部及聯兵269旅，聽取單位任務簡報，並實地了解操課與生活情形。面對當前區域情勢與敵情威脅變化，他指出，國軍須持續強化戰備整備與實戰化訓練，並依作戰需求調整建軍規劃與兵力結構，同時加速武器獲得進程，透過多元管道取得關鍵裝備，以維持防衛韌性。

徐斯儉也提及，自己曾於269旅前身單位服役，此次重返單位倍感親切，對官兵展現的訓練成果與專業能力表達肯定。他並期勉部隊在傳承既有戰訓基礎下，結合新興科技與作戰思維，持續提升整體戰力，以因應未來戰場多變挑戰。



在這趟視導269旅的行程中，徐斯儉特別前往無人機中隊，實地觀察操作訓練並與官兵交流。他強調，無人機已成為現代戰場關鍵戰力之一，無論偵察、監控或打擊任務，都高度依賴操作人員的熟練度與戰術運用能力；官兵除須精進飛行與系統操作，更應結合戰場情境，強化即時應處與協同作戰能力。

請繼續往下閱讀...

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法