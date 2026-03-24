國造潛艦高能量鋰電池呼之欲出 卻因這一事卡關

圖為國造潛艦海鯤號。（記者李惠洲攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕總統賴清德19日登上國造潛艦海鯤號視察，親自了解計畫推進程度。有關國造潛艦計畫，軍政人士表示，未來潛艦用高能量密度鋰電池預計明年就能研發成功，但其實本來進度更快，原本計畫找近期在巴黎設廠的輝能合作，因為該公司獲得軟銀投資，對其有信心，沒曾想到卻因軟銀也受中資投資而作罷合作一事。

軍政人士表示，輝能科技今年在法國設立超級電池工廠並已正式動工，且該公司獲得軟銀投資，顯示要輝能研發高能量密度鋰電池，是有相當基礎的。當初中科院找上輝能，就是認為輝能可在短時間內快速研發出高能量電池，因此沒有選擇AIP絕氣推進技術，沒曾想到投資該公司的軟銀，由於軟銀投資輝能的資金中，含有部分中資，因而此事做罷；當然，沒有選擇AIP的原因，也是因為中科院認為一次學習兩種技術風險過大，因而選擇鋰電池，目前中科院正與先前曾轉投資的另一家公司合作，預計明年高能量密度鋰電池可順利研發。

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他對此也感嘆，軟銀是國際大投行，有中資入股是理所當然，沒想到會因去紅政策而錯失關鍵科技。雖然去紅供應鏈造就了全世界最純淨的去紅產業，但該政策細至無機密的螺絲釘也要去紅，造成非核心成本也一併上升，是否正確還有待觀察。

另外，該軍政人士也透露，不要看中科院現在發展的科技是軍民兩用，部分技術好像與軍事無關，但其實都是建軍整體規畫的一部分。例如中科院多次展示過的「行動電解產氫發電系統」，其背後技術就是為了潛艦後續艦而準備。不管是未來要發展氫氧電池或是更先進的氫動力，都將有一定的技術基礎。

電解氫是利用電能將水分解為氫氣與氧氣的過程，而潛艦在水下運作，所需的水可說是無限。從技術層面看，氫氧電池屬於燃料電池的一種，使用固態氫燃料與海水中氧氣直接化學反應生成電力，沒有燃燒也不需經過引擎轉換，不會有噪音及震動產生，很適合潛艦長時間水下潛航，如果應用在台灣後續國造潛艦上，那將能解決鉛酸電池能量密度較低、充電時間較長的缺點，大幅提升潛航效率。

軍政人士並提到，目前中科院不再轉投資公司後，與民間的合作都是採用ODM模式，中科院賺取技術授權與權利金，雙方都沒有壓力。相關建案給中科院委製，在尋商上都比較容易。且按照「先科研，後建案」的過程來看，中科院對於市場的嗅覺，以及廠商的黑、白名單，都走得更前面與完整，目前國防部的廠商清白紀錄，也將會納入中科院的經驗。

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