「滑射式」天劍二型飛彈116年度起量產 提升IDF戰機制空戰力

「天劍二型」空對空飛彈，有彈射發射式及滑射式，可供IDF經國號戰機依任務掛載。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍政人士今天透露，繼先前以小批量生產完成之後，「滑射式」天劍二型飛彈規劃於116年度起量產，納入國防部年度預算額度之內，能讓經過性能提升之後的IDF經國號戰機，攜帶中程空對空飛彈的數量由2枚變成4枚，有助提升IDF戰機的制空戰力。

IDF戰機過去是將2枚天劍二型飛彈以「半埋式」掛載於機腹下方。發射時採「彈射式」作業，由掛架設施將飛彈向下彈離機身一段安全距離後，飛彈引擎才點火推進。 而隨著「奔劍計畫」性能提升案（IDF MLU）推動，中科院完成「滑射式」掛載技術。飛彈改為掛載於兩翼下的發射滑軌，發射時直接點火向前衝出。這項改變不僅精簡了發射程序，更讓 IDF 兩翼可額外增掛2枚劍二飛彈。

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軍事網友「AGENT BEAR」過去拍攝到一架IDF戰機掛載4枚中程劍二飛彈及2枚短程劍一飛彈升空執行任務的畫面，2枚是以前後方式掛在機腹下方，滑射式的2枚則是掛載在左右機翼下方，這顯示此架IDF戰機是執行「制空任務」戰備巡弋。（資料照，軍事迷AGENT BEAR授權提供）

「滑射式」天劍二型飛彈（TC-2C）具備核心優勢

火力加倍： IDF 戰機的劍二攜帶量從原本的 2 枚翻倍增加至 4 枚，強化了面對飽和攻擊的應對能力。

射程延伸： 透過火箭藥柱改進與減阻設計，射程由原先的 60 公里大幅提升至 80 至 100 公里，具備更強大的超視距（BVR）打擊實力。

抗干擾能力強化： 搭載新型電子反反制（ECCM）技術，能有效對抗敵機的電戰干擾，確保精準命中。

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