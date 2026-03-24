紐時曝：美軍盯上伊朗石油命脈 3000空降兵納入奪島選項

美軍第82空降師傘兵於2018年在立陶宛參與演習。該師以具備在18小時內部署至全球任一地點的快速反應能力著稱，目前被列為美軍因應中東局勢的關鍵戰術選項。（圖擷取自美軍DVIDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美方持續推動停火與談判之際，《紐約時報》23日報導指出，美國國防部正評估多項對伊朗的軍事選項，包括動用具備快速反應能力的美國陸軍第82空降師，研擬針對伊朗主要石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）的作戰構想。官員強調，相關規劃屬於預案性質，目前尚未下達任何行動命令。

報導引述美國國防部官員指出，軍方考慮從第82空降師抽調約3000人的作戰旅，支援潛在軍事行動。該部隊隸屬「即時反應部隊」，具備在18小時內部署至全球任何地點的能力。

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多項作戰選項聚焦能源樞紐

哈爾克島位於波斯灣西北部，是伊朗主要原油出口基地，約90%的原油經由此地輸出。美軍官員表示，目前評估的選項包括由正開赴中東的第31陸戰隊遠征隊（31 MEU）先行部署，或由空降部隊進行快速進場，再視情況投入後續支援與修復能力。

據悉，該島機場設施先前曾遭美軍轟炸損毀。官員指出，若行動獲得授權，海軍陸戰隊的戰鬥工程師可先行修復基礎設施，隨後再由空降部隊透過運輸機投入主力。

現任與前任官員分析指出，不同兵力組合各具優劣。美國陸戰隊具備較強的持續作戰與工程修復能力，而空降部隊則具備「一晚抵達」的速度優勢，但缺點是缺乏重型裝備支援。若奪島方案最終執行，空降部隊可用於首輪突擊後的接替與輪換。

報導強調，五角大廈與美國中央司令部尚未就相關行動下達命令。國防部官員將這類規劃描述為「謹慎規劃」（prudent planning），旨在確保指揮官在面對潛在戰局變化時，能保有足夠的戰術選項。

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