北約新成員瑞典獲美售海馬士多管火箭 覆蓋波羅的海震攝俄軍

圖為國軍裝備的海馬士多管火箭系統。（資料照，記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動入侵，激發歐洲各國憂患意識，瑞典亦打破不結盟方針，2024年正式加入北大西洋公約組織（NATO）。美國國務院10日批准向瑞典出售20套M142「海馬士」多管火箭系統與相關設備，協助該國地面部隊增強遠距打擊戰力，應對區域潛在威脅蠢動。

根據新聞稿，美國務院指出，允售清單包含20輛「海馬士」發射車、多款配備「鈍感彈藥推進系統」（IMPS）的「導引多管火箭系統」（GMLRS）與增程型火箭彈組、20套M57「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）、AN/PRC-158和160無線電，以及零附件、訓練、後勤等相關支援項目，估計總值約9.3億美元（約新臺幣300億元），同時也已啟動通知國會程序。

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美國務院表示，瑞典是美方在北約的重要盟友之一，也是維繫歐洲政治穩定和經濟發展的重要力量；該項軍售不僅與美國安外交政策目標相符，更有望助瑞軍提升防衛能量，增進與美軍和北約盟邦間的作業互通性及聯戰能力，從而強化其肆應當前與未來潛在區域威脅的關鍵能力。

「海馬士」可攜帶6枚GMLRS彈藥、2枚「精確打擊飛彈」（PrSM）或1枚ATACMS飛彈，其射程超過499公里，最遠可接戰300公里外目標；近期美軍也在針對伊朗的「史詩怒火」（Epic Fury）行動中，運用該先進載臺發射PrSM和ATACMS等彈藥，擊沉數艘伊朗海軍船艦，展現優異實戰效能與遠程精確打擊能力。

另一方面，瑞典國防部長楊森（Pal Jonson）也在去年10月宣布投入35億克朗發展反無人機系統，以及挹注15億克朗強化國產JAS-39「獅鷲獸」戰鬥機系統。

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