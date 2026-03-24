荷姆茲海峽不危險? 美4艘舊型掃雷艦維持退役計畫前往費城

圖為安裝掃雷套件的獨立級濱海戰鬥艦「坎培拉號」，去年至中東與第5艦隊復仇者級掃雷艦（後排4艘）交接並一同航行。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕在美伊衝突持續升溫、荷姆茲海峽安全備受關注之際，美國海軍卻同步將4艘舊型掃雷艦送往除役，而沒有計畫前往增援中東，引發外界對區域海上安全的關注。

「星條旗報」報導，美國海軍證實，復仇者級掃雷艦「破壞者號」、「靈巧號」、「角鬥士號」與「哨兵號」已於近期退役，並前往費城進行後續除役程序。此舉正值伊朗加強在荷姆茲海峽的軍事活動。綜合外媒報導，伊朗已動用小型船隻布設水雷，甚至聲稱具備部署數百枚水雷的能力，試圖干擾全球能源運輸命脈。

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報導指出，復仇者級掃雷艦配備聲納、影像系統及遠端引爆裝置，可偵測並清除水雷，在過去30多年中執行多項關鍵任務。不過，目這4艘掃雷艦均部署於日本佐世保。

美國海軍表示，未來將由近岸戰鬥艦（LCS）接替掃雷任務，並搭載整合有人與無人系統的反水雷模組，可在更安全距離外執行任務。然而，該計畫近年因預算超支與作戰能力爭議備受質疑。

此外，目前尚不清楚有多少LCS已部署至中東填補戰力空缺。去年5月開始，美軍計畫在中東部署4艘裝備掃雷模組的濱海戰鬥艦取代4艘復仇者級掃雷艦。目前已有2艘完成部署，尚不清楚剩餘的濱海戰鬥艦是否已抵達。美國中央司令部則表示，近期已摧毀16艘伊朗布雷船隻，顯示該區域海上威脅仍持續存在。

美國總統川普也警告，若伊朗在荷姆茲海峽布設水雷，必須立即移除，否則將面臨強力軍事回應。分析指出，在掃雷能力交替與區域局勢升溫之際，美軍在中東海域的戰略部署正面臨新的考驗。

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