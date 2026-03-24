再被拍到！美軍LRSO核巡弋飛彈測試升溫 B-52掛載飛行曝光

代號「TORCH92」的美軍B-52H轟炸機，近日在加州上空進行AGM-181 LRSO匿蹤核巡弋飛彈的飛行測試。機翼下明顯掛載了兩枚測試用彈藥，顯示該武器系統正加速進入整合測試階段。（圖：Jarod Hamilton/jmh.creates）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍新一代核子巡弋飛彈AGM-181「長程距外武器」（LRSO）測試節奏持續升高。繼去年首度公開概念圖、去年11月出現飛行測試影像後，近期一架B-52H轟炸機再度被拍到掛載該型飛彈於加州上空飛行。這一系列密集曝光，顯示美軍該關鍵武器系統的整合測試已進入關鍵階段。

據軍事航空網站《The Aviationist》報導，此次測試編隊規模引發關注。除了執行測試的B-52H轟炸機外，還包含一架來自愛德華空軍基地的NKC-135R測試支援機，隨行編隊中也出現具備匿蹤能力的F-22戰機。拍攝畫面顯示，B-52H機翼下掛載兩枚未裝載彈頭的測試用LRSO飛彈。

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"Only at Edwards, could you find a formation like this" pic.twitter.com/cc2X09yXJJ — jmh.creates （@JarodMHamilton） March 21, 2026

AGM-181 LRSO旨在取代服役已久的AGM-86空射巡弋飛彈，未來將同時整合於B-52H與新型B-21「突襲者」（B-21 Raider） 匿蹤轟炸機上。根據美國國防部的採購規劃，美軍預計在2027會計年度，對該系統做出初期生產決定。

這款飛彈具備長程與匿蹤特性，設計初衷是為了讓轟炸機群能在敵方先進防空系統的偵測範圍外發動攻擊，並提升在高威脅環境下的突防生存能力。LRSO 自2020年選定主承包商以來，已完成彈體脫離、彈翼部署及引擎運作等關鍵驗證。

美軍預計採購約1020枚AGM-181飛彈，以替換現役庫存，並計畫於2030年前完成舊型飛彈的除役作業。整體計畫總預估成本約為160億美元（約新台幣5072億元）。

報導指出，隨著測試頻率提升與編隊曝光，相關系統的成熟度也逐步增加。儘管從「測試」到「具備作戰能力」仍有距離，但從美軍目前的部署節奏來看，這項被視為核威懾核心的系統，正持續朝實戰部署階段推進。

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