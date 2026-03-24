美軍F-22測試熱追蹤感測器與匿蹤油箱 劍指印太長程制空

美軍F-22戰機掛載新型匿蹤油箱（紅框處）與感測夾艙（黃框處）進行飛行測試，旨在提升戰機長程偵測與作戰能力。（圖／取自X@Jarod Hamilton）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在空戰裡，被先看到的人，通常沒有第二次機會。不開雷達也能看到敵人，成為現代空戰的關鍵。 F-22戰機最新曝光的測試配置顯示，美軍正針對這款空優霸主的航程與被動偵測能力進行補強，確保戰機能在不發射雷達訊號的靜默狀態下，依然能比對手更早掌握目標位置。

據軍聞網站《Army Recognition》報導，航空攝影師漢米爾頓（Jarod Hamilton）於年3月21日拍攝到清晰照片，顯示一架F-22A戰機掛載了新型匿蹤油箱與稜角分明的感測莢艙。這項新配置讓軍武龍頭洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）先前提出的低可偵測性掛載概念，正式進入實測階段。

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這款新型匿蹤外掛油箱被視為此次升級的核心。傳統外掛油箱會大幅增加雷達反射截面（RCS），導致戰機在進入戰區前必須拋棄油箱。然而，根據2026年AFA戰事研討會（AFA Warfare Symposium）揭露的資訊，這款新型油箱採匿蹤外型設計，旨在讓F-22戰機能在維持匿蹤性能的前提下，攜帶額外燃料進入戰場，提升滯空時間。

機腹下的新型感測夾艙則具備高度戰術價值。莢艙前端的透明開口，與紅外線搜尋追蹤感測器（IRST）的外觀特徵高度吻合。在雷達輻射管制的戰場上，這項被動偵測能力讓F-22在不開雷達的情況下，仍能追蹤敵機熱訊號進行定位，有助於降低被對方雷達與告警系統察覺的機率，達成「先敵發現」的優勢。

提升印太地區生存彈性

報導指出，這種新配置被認為能提升F-22在廣大印太海域的作戰彈性。具備更長的續航力與被動偵蒐手段，意味著戰機能在高威脅空域執行更長時間的巡邏與任務，並降低對空中加油機的依賴程度。

洛馬正持續推動F-22的現代化工作，確保這款戰機在第六代戰機服役前，依然能維持其服役期間的作戰價值。

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