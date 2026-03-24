不只做研究！中國密測台灣周邊海底 專家：這恐改變潛艦戰局

中國研究船「東方紅3號」停靠於山東青島。船舶追蹤數據顯示，該船於2024年與2025年期間，頻繁在台灣周邊、關島及印度洋等戰略海域來回航行。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國正於印太多個戰略海域進行大規模海底測繪，範圍涵蓋台灣周邊與第一島鏈。這不只是單純的海洋科學探勘，更被專家視為可用於水下作戰準備的重要基礎；一旦發生衝突，這些水域將成為潛艦活動的關鍵區域，相關數據可能影響未來潛艦的偵測與防禦能力。

根據《路透》調查追蹤數據指出，中國近年派遣數十艘研究船，在西太平洋來回航行，宛如巨大的水下掃描器一般，反覆測繪海底地形並建構出極度精細的3D地圖。

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以海洋大學所屬的「東方紅3號」例，該船於2024年與2025年期間，頻繁出現在台灣周邊、關島及麻六甲海峽等戰略要地，並參與部署或維護海底感測設備，蒐集水溫、海流等關鍵數據。

由於海水溫度、鹽度與地形起伏會直接改變聲波傳遞的路徑，專家指出，掌握這些龐大數據後，將有助於大幅提升共軍潛艦的隱蔽與偵測能力。這意味著潛艦未來不僅能利用地形死角隱藏，也更容易捕捉到敵方潛艦的微弱聲紋。

戰略意圖浮現 各界解讀出現分歧

面對中國以「軍民融合」名義擴張的海底探測網，各界對其實質威脅的解讀出現分歧。部分觀點認為這僅是擴張海權的常態探勘，但西方軍事專家警告，此舉顯示中國希望突破第一島鏈限制。

報導中指出，這項水下戰術的數據累積能否真正填補共軍的反潛漏洞，仍有待實戰檢驗；外界也正高度關注，這種遊走於科研與軍事邊緣的探測行動，是否會引發美印等國的激烈反制與更高的潛在代價。

針對中國在印太水域的深海行動，美國海軍戰爭學院（US Naval War College）學者馬丁森（Ryan Martinson）向《路透》提出警告指出：「這顯示中國正試圖侵蝕美軍過去掌握的水下戰場不對稱優勢，這項發展顯然令人深感擔憂。」

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