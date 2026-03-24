提高造艦速度 美海軍將斥287億建潛艦自動化工廠

圖為俄亥俄級潛艦密西根號（SSGN-727）在乾塢。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國造船業面長期面臨工期延宕問題，特別是潛艦，每年僅能建造1.13艘，低於滿足自身需求的每年2艘。對此美國海軍計畫砸下9億美元（約新台幣287.8億元），引入AI與自動化工廠，試圖加速潛艦建造進度。

軍聞網站「Defense One」報導，美國海軍與新創製造公司哈德良（Hadrian）合作，在阿拉巴馬州建置高度自動化的工廠，採用機器人與AI系統整合生產流程，從原料到成品由單一系統完成，大幅減少對多家供應商的依賴。

請繼續往下閱讀...

對此美國海軍部長費蘭表示，這種新模式可讓工廠全天候運作，並提升生產效率。哈德良公司執行長鮑爾則直言，海軍目前最大問題是「缺乏足夠技術工人」，因此必須透過自動化解決。自動化工廠能讓生產效率提高5到10倍，同時也能讓工人更容易參與其中。

報導指出，新工廠「4號工廠」佔地約18.6公頃，預計編制1000名員工，負責生產「維吉尼亞級」與「哥倫比亞級」潛艦的關鍵零組件，並導入AI平台進行製程管理。目標是讓約80%的生產流程自動化，並將人員訓練時間縮短至30天左右。

報導說，「4號工廠」是哈德良公司以24億美元建造三座工廠的一部分，另外兩座工廠將在未來數月公布，負責鑄模、鍛造和其他關鍵材料的生產。

報導進一步指出，美國海軍目前潛艦產能面臨嚴峻挑戰。官員指出，一艘維吉尼亞級潛艦需約1300萬至1800萬工時，哥倫比亞級更高達3400萬工時，若要達成每年建造3艘潛艦的目標，需累計約7000萬工時。

去年美國海軍作戰部長考德爾（Daryl Caudle）表示，美方必須以每年2艘的速度建造維吉尼亞級潛艦才能滿足自身需求，而能夠每年建造2.33艘，才能有足夠的潛艦出售給澳洲。但考德爾表示，目前海軍僅以每年約1.13艘的速度建造該型潛艦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法