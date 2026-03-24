王立楨新作《鐵翼英雄》 揭露我國雷虎小組駕美國軍機飛越華府祕辛

空軍雷虎小組去年已換裝勇鷹高教機。圖為去年國慶大典上，雷虎小組駕駛勇鷹高教機大展飛行特技，帥氣完成雙十處女秀。（國防部發言人官方Facebook）

〔記者羅添斌／台北報導〕曾為我國兩位參謀總長、四星上將陳燊齡將軍與唐飛將軍撰寫傳記的空軍戰史作者王立楨，今年再出力作《鐵翼英雄：守望台海蒼穹的空中衛士》，書中訪問多位用血淚巡弋丶守護台海安全的退役空軍飛行員，並且揭露1959年我國空雷虎小組羅化平等12位飛行員應邀赴美訪問，還使用美軍基地內的F-86軍刀機，將中華民國空軍的青天白日徽與尾舵的藍白條紋漆上飛機，飛行在美國華府上空的創舉與祕辛。

王立楨是知名空軍戰史作者，曾於全球最大規模的國防承包商洛克希德．馬丁公司服務逾40年，擁有私人飛行執照，是少數同時擁有實務經驗與研究深度的中華民國空軍史作者與資深航太工程師，著有《飛行線上：十二位空軍飛官的驚險故事》丶《長空萬里：空軍飛行員的故事》等書。



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1959年我國空雷虎小組羅化平等12位飛行員應邀赴美訪問，還使用美軍基地內的F-86軍刀機，將中華民國空軍的青天白日徽與尾舵的藍白條紋漆上飛機，飛行在美國華府上空。圖為雷虎小組當年在華府表演時所施展的九機小轉彎。（圖：燎原出版授權提供）

王立楨指出，去年，一位現役的空軍少校說，當年他讀完《飛行員的故事》第一集之後，隔年便考入中正預校，開啟他凌雲壯志的第一步，如今他在駕著戰機巡弋領空時，偶爾還會想到那幾本書中的情節。聽到這樣的話，了解到文字有時也能在天空之外，留下另一種航跡。

王立楨表示，那些飛行員在台灣上空、海峽雲端所留下的故事，不會因為時間久遠而消失。它們會靜靜地留在書中，等待被閱讀。若有一天，您翻開這本書，讀到其中一段故事時，會想起某位長輩、某段歷史，或某一次因為戰機雷鳴似的響聲而抬頭仰望天空的瞬間。那麼這些文字，便完成了它們的使命。

空軍戰史作者王立楨，今年再出力作「鐵翼英雄：守望台海蒼穹的空中衛士」，將於清明連假期間在統一DREAM PLAZA舉辦新書分享會，活動地點位於台北捷運市政府站旁，4月3日（週五）晚間八點於六樓博客來書店登場。（圖：燎原出版授權提供）

《鐵翼英雄：守望台海蒼穹的空中衛士》由燎原出版發行，書中有多篇精彩的訪談，包括：曾飛過星式戰鬥機的黑道大哥（蔡冠倫）丶雷虎英雄羅化平拯救戰友丶海峽上空最後一場空戰（胡世霖、石貝波凱旋歸來）及響尾蛇飛彈第一戰（十八羅漢台海立奇功）丶中隊長陣亡（陳燊齡首先發現米格機）丶火中取栗（戚榮春、楊世駒遠征武漢三鎮），以及青天白日機翼飛過美國首都（雷虎小組訪美記）丶烏坵海戰（唐飛夜間二出勤）等我國空軍飛行員不為人知的空戰祕辛。

燎原出版宣布，將於清明連假期間在統一DREAM PLAZA舉辦新書分享會，活動地點位於台北捷運市政府站旁，4月3日（週五）晚間八點於六樓博客來書店登場。

此次活動將邀請《鐵翼英雄》作者王立楨，以及曾參與台海最後一場空戰的前空軍飛行員田定忠親臨現場，分享書中故事與親身飛行經歷；同時特別邀請前國防部長、前退輔會主委、素有「大鵬」之稱的馮世寬擔任嘉賓，與讀者面對面交流，一同回顧空軍的歷史記憶與時代故事。

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