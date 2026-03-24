不是普通無人機！烏軍擊落「飛彈之眼」 俄軍飛彈恐更難打準

影片截圖顯示，一架極罕見的俄羅斯「斯卡特-450M」（Skat-450M）匿蹤偵察無人機被烏克蘭無人機鎖定，隨後遭到擊落。該機專門用於導引「伊斯坎德」（Iskander）飛彈打擊。（影片截圖／Wild Hornets）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭無人機部隊成功擊落一架極罕見的俄羅斯匿蹤偵察機。這不是一場普通的空中攔截，而是直接打掉了負責幫飛彈找目標的「空中之眼」；一旦失去這類關鍵節點的座標傳輸，俄軍長程攻擊的精準度恐將受到影響。

據軍事媒體《Defence Blog》報導，烏克蘭攔截機開發商「狂野大黃蜂」（Wild Hornets）釋出最新畫面與聲明指出，旗下「史特里克斯」（STRIX）部隊的操作員成功摧毀一架俄軍「斯卡特-450M」（Skat-450M）無人機。這款具備匿蹤外型的無人機在整場戰爭中極少曝光，開戰至今僅有10至20架遭擊落紀錄，屬於極高價值的戰場資產。

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「斯卡特-450M」具備特殊的機翼設計，主要用於降低雷達反射面積，並大幅減少突出部件，藉此降低傘降回收時的損壞風險。該機配備先進的光學與熱成像系統，能在低能見度與夜間環境執行深層偵察任務；其內部航電系統更允許裝備在攝氏零下45度至高溫45度的極端氣候中維持正常運作，賦予俄軍跨氣候帶的部署能力。

在實戰應用上，這款無人機扮演著俄軍長程打擊體系的核心節點。其主要任務並非直接空投炸彈，而是負責幫飛彈尋找目標並即時傳輸座標，特別是用於引導致命的「伊斯坎德」（Iskander）飛彈系統。由於這類飛彈對烏克蘭後方基礎設施具備極高破壞力，烏軍精準獵殺這款高價值偵察機，形同切斷俄軍的戰場情報鏈，可能讓飛彈更難精準命中目標。

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