國防祕辛》台灣雷虎小組駕美軍機橫跨美國 青天白日徽飛越華府

雷虎小組2019年在台南表演。（資料照，記者王捷攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕想想看一個畫面，我國空軍雷虎小組12位飛行員受邀到美國訪問，不僅是用美國F-86軍機擔任特技表演機，機上還漆有中華民國空軍的青天白日徽丶尾舵也有藍白條紋，雷虎小組更堅持自己領隊飛行，由陌生的美國西岸飛到東岸，還駕機編隊在美國華府上空進行飛行特技表演，讓77個國家代表嘆為觀止，這是何其的壯舉！

這個列為空軍史冊上傳奇的一幕，就發生在1959年的4月至5月間，曾為我國兩位參謀總長、四星上將陳燊齡將軍與唐飛將軍撰寫傳記的空軍戰史作者王立楨，今年在其新作《鐵翼英雄：守望台海蒼穹的空中衛士》書中，就揭露1959年我國空雷虎小組羅化平等12位飛行員應邀赴美訪問，還使用美軍基地內的F-86軍刀機，將中華民國空軍的青天白日徽與尾舵的藍白條紋漆上飛機，飛行在美國華府上空的創舉與祕辛。

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1959年我國空雷虎小組羅化平等12位飛行員應邀赴美訪問，還使用美軍基地內的F-86軍刀機，將中華民國空軍的青天白日徽與尾舵的藍白條紋漆上飛機，飛行在美國華府上空。圖為雷虎小組當年在華府表演時所施展的九機小轉彎。（圖：燎原出版授權提供）

以下為《鐵翼英雄：守望台海蒼穹的空中衛士》書中，有關雷虎小組訪美章節這段祕辛的部分摘要，分享給全體國人：

雷虎小組受邀訪美

1958年八二三金門砲戰之後，美國政府對於台灣軍隊能在武器的數量及質量都不及中共的情況下，守住彈丸之地的金門與馬祖，並在空中創下可觀的戰果感到非常驚訝。他們認為在所有接受軍援的國家當中，中華民國軍隊的訓練及有效發揮軍援的成效，可以作為其他各國的典範。於是在1959年初，有國會議員建議正式邀請中華民國空軍的雷虎小組前來美國參加第一屆世界航空會議，並在大會表演，希望藉著這個機會讓全世界的航空界親眼看到中華 民國空軍精良的訓練成果。

當時一同被邀與會的飛行特技小組還有美國空軍的雷鳥，海軍的藍天使， 義大利空軍的紅魔鬼及荷蘭空軍的四騎士。國防部在接到邀請函後，猶豫了一陣子，畢竟雷虎小組並不是專責的表演單位，每位隊員都是空軍一聯隊的官兵，一下子要將十多位飛行員調開一兩個星期，對一聯隊的飛行員任務派遣上會造成許多的不便。然而當時的國防部長俞大維認為這次表演對國家的重要，因此力排眾議，堅決讓雷虎小組如期參加大會。

1959年4月2日下午，雷虎小組一行12人在領隊羅化平中校的率領下由台北松山機場搭乘空軍C-46專機出國。第一站是美國駐菲律賓的克拉克空軍基地（Clark AFB），在那裡他們換乘美國空軍特別安排的C-54專機經關島、瓜加林環礁、夏威夷等地後，於4月4日凌晨1點5分抵達舊金山附近的崔維斯空軍基地（Travis AFB）。由於他們是第一次前來美國表演的中華民國空軍特技小組，所以當地的新聞記者還特別在機場守候，準備對他們作專訪。 雷虎隊員們在崔維斯空軍基地休息了幾個小時之後，繼續搭乘由威廉士空軍基地（Williams AFB）派來的C-47專機前往該基地。威廉士空軍基地位於亞利桑那州的沙漠地區，是美國空軍的戰術訓練基地。雷虎小組成員中有部分人員 民國四十年代初期曾在該基地接受噴射機訓練，對那裡並不陌生。雷虎來美表演，美方即安排該基地做為雷虎的臨時之家，所有的後勤支援，包括飛行裝備與飛機的借用都由該基地直接負責。

美軍飛機漆上青天白日徽

雷虎小組於4日中午抵達威廉士空軍基地，在我國空軍駐美副武官梁德廣中校及美方聯絡官的協助下，羅化平中校等12人的食宿與飛行裝備很快就安排妥當。駐基地的「戰術戰鬥機飛行員學校」（Tactical Fighter Pilot School） 指揮官艾登司上校（Milton B. Adams，最後官拜二星少將）在接見雷虎隊員時表 示，該基地內有兩百多架F-86軍刀機可以任憑他們選用，美軍機務人員會在飛機選妥後，將中華民國空軍的青天白日徽與尾舵的藍白條紋漆上飛機，以顯示 這是一支由中華民國前來的特技小組。

4月12日，雷虎在內華達州內樂思空軍基地（Nellis AFB）附近的印地安泉靶場（Indian Spring Range）預演。雖說是預演，但是課目與正式表演時無異，竟引來數千人前往靶場參觀。預演結束後，美國空軍雷鳥小組的前領隊羅柏森少校（Robby Robinson）擔任講評，他對雷虎的表演讚不絕口，尤其是九機編隊右桶滾更是令人意想不到的課目。飛行員都是右手握駕駛桿，所以向左作桶滾比較順手，雷虎隊員能在大編隊的情況下將右桶滾做得如此完美，實在出乎他的意料之外。第一屆世界航空會議是4月12日至19日在內華達州的拉斯維加斯舉行 ，當地是世界有名的賭場，平時造訪的遊客已經不少，現在加上專程來參加難得盛會的人士更讓熱鬧的賭城水洩不通。洛杉磯市許多華僑，在雷虎表演前一天到達賭城時竟有租不到旅館的情形。

隸屬雷虎特技小組的F-86戰鬥機。（圖：燎原出版授權提供）

延後回國參加美國軍人節表演

當天表演完畢落地之後，雷虎隊員將所有飛行裝備交還，預備4月20日啟程回國。沒想到20日那天清晨，羅化平中校接到由華盛頓中華民國駐美大使館轉來的國防部急電，電文上說國防部已答應美方的要求讓雷虎延後返國日期，以便於5月初前往華盛頓參加美國軍人節（Armed Force Day）的慶典，並在慶典中做特技飛行表演。

由威廉士基地到華盛頓安德魯空軍基地（Andrews AFB）的直線距離是1900多哩，必須橫跨10個州及3航管中心。這段航程對任何飛行員來說都是一個挑戰，遑論是母語非英語的外籍人士還要領著15機（其中包括三3由美軍飛行員代飛的預備機）飛行的大編隊了。美方原來的意思是由美軍派出經驗豐富的飛行員擔任領隊，將雷虎帶到華盛頓。羅化平中校知道了之後，以婉轉而堅定的態度向美方表示：中華民國空軍的飛行員該由中華民國空軍來領隊。台灣雖小，空軍飛行員的長途飛行經 是不多，然而一個成熟的飛行員，在有航圖、有領航儀器的情況下，沒有理由不能到達目的地。美軍見他如此堅持，且又說得頭頭是道，於是改變了原來的計畫，讓羅化平中校率隊前往美京。

雷虎小組受邀前往美國表演，搭空軍C-46出發先前往菲律賓。（圖：燎原出版授權提供）

壯觀的菱形編隊

那年美國的軍人節是5月9日，當天在華府有許多的慶祝活動，其中包括了現役軍人與退伍榮民的遊行，但最引人注目的卻是在安德魯空軍基地的雷虎小組與美國空軍雷鳥小組的特技飛行表演了。當天下午一點半，安德魯基地的軍樂隊奏起中華民國國歌之際，雷虎的10飛機（當天唐毓秦上尉因消化不良 ，遵醫官囑咐停飛一天，王詒祺上尉擔任預備機）也已在跑道頭停妥，等待起飛。當國歌演奏結束，大會播音員即向觀眾宣佈當天的第一個特技表演節目為由台灣來的中華民國空軍雷虎特技小組，羅化平中校同時下令所有飛機鬆開 車開始起飛滾行。

那是一場直接影響國家聲譽的表演，每一個隊員都全力以赴跟著長機的每一個動作。大編隊的飛機由起飛的剎那，就像是被一根無形的繩索結合在一起，共同在天空中穿梭。雷虎不是專責的表演小組，過去在台灣編組時每個月只有一兩天的訓練時間。訪美期間由於沒有其他任務，每天只管練習，所以技術更加熟練。加上那天華盛頓地區的天氣非常好，氣流平穩，飛機機件情況也相當穩定，剩餘馬力很大，所以飛起來相當得心應手。

飛在9機菱形編隊中心位置的梁龍上尉在回憶當天表演的情形時說，當時只覺得自己已經跟飛機結為一體，似乎光憑感覺就可以將飛機保持在那個最困難的位置。許大木將軍也告訴筆者當時為了要放鬆緊張的情緒，竟將飛機上的ADF調到一個播放交響樂的電台，聽著輕鬆的音樂，駕著軍刀機在空中翻滾，他的感覺竟像是在進行一場藝術表演。的確，那天在華府上空雷虎小組的那場表演，已經不是單純的飛行，也不再是技術的表演，而是最高藝術的表現。

轉眼雷虎訪美已是60多年以前的往事了，當年訪美的12位英雄目前都已全部自空軍退休。雖然他們在那6個星期間所做的表演已為大多數人所淡忘，但是在內樂思空軍基地隊史館中的那幅雷虎九機編隊相片，卻始終提醒著到訪的遊客在1959年的春天，有一群來自中華民國的雷虎飛行員曾在內華達的沙漠上空用噴射雲留下了永恆的史詩。

空軍戰史作者王立楨，今年再出力作「鐵翼英雄：守望台海蒼穹的空中衛士」，將於清明連假期間在統一DREAM PLAZA舉辦新書分享會，活動地點位於台北捷運市政府站旁，4月3日（週五）晚間八點於六樓博客來書店登場。（圖：燎原出版授權提供）

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