花防部為火砲射擊暖身 明日正式登場

戰車砲的砲聲震天，吸引太麻里一帶許多居民興奮觀賞。（民眾提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕陸軍花東防衛指揮部將於明天清晨，在台東太麻里溪出海口外海實施對海（空）實彈射擊，這也是花防部自去年12月恢復睽違30多年的實彈射擊後，再度實施相關演訓，近日在台東市區前往太麻里的馬路上，可見到軍車往返情形，軍方在射擊地點則已排好火砲，今早即先行演練進行校準，震天的砲聲也吸引不少民眾遠觀、拍照。

據軍方公布範圍，射擊範圍最小半徑6浬，最大彈道高度1萬8000呎。花防部去年底重啟實彈射擊訓練，象徵東部的部隊實戰化訓練強度提升。過去受限於場地與任務調整，相關射擊一度暫停逾30年，如今恢復常態化辦理，被視為強化東部防衛韌性的重要一步。

不少太麻里居民今日清晨5時聚集，觀賞難得的實彈射擊畫面，整排的戰車、自走砲輪翻射擊，不少民眾口耳相傳「開砲時會地震，聽說很厲害」而前往觀看。民眾表示，難得看到這麼大陣仗，當然不能錯過，「國防愈強大，民眾愈安心」、「希望都能看到精彩、好結果」。

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