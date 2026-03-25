陸軍今晨太麻里舉行「正義操演」實彈射擊

戰車火砲射擊。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕陸軍花東防衛指揮部（第二作戰區）於今天清晨6點在台東太麻里溪出海口及太麻里靶場順利完成「正義操演」實彈射擊任務，現埸炮聲隆隆，演習結合實戰化戰術背景，透過建制武器的精準打擊，全面檢視東部地區部隊的指揮管制能力與整體防衛能量。

裝甲車在太麻里河床待命（記者黃明堂攝）

​操演過程嚴格秉持「實戰化訓練」原則，模擬真實戰場情境。參演部隊依序執行鑑定射擊、檢驗射擊及戰鬥射擊等多元課目。演習現場砲聲隆隆，部隊模擬戰車對靜止及移動目標進行射擊，同時配合砲陣地佔領與彈幕射擊演練，藉此驗證各式武器的火協運用與跨軍種部隊間的協同作戰效能，使官兵在高度擬真的氛圍下，熟稔作戰指揮程序與戰鬥節奏。

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​在武裝配置方面，部隊精銳盡出，動用了 T74 排用機槍、40 公厘榴彈槍、.50 機槍、81 迫砲、120 迫擊砲，以及 105 與 155 榴砲。此外，M60A3 戰車也參與演練，各型武裝共同編織出綿密火網，展現了強大的聯合火力效能與快速應變實力。

​第二作戰區發言人李均峰上校表示，透過這種貼近實戰的演訓方式，不僅能有效提升部隊的臨戰應變力與作戰效能，更確保了部隊始終維持在高度戰備狀態。未來作戰區將持續精進戰訓本務，堅定官兵保家衛國的意志，共同守護國家安全。

榴彈朝海面射擊。（記者黃明堂攝）

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