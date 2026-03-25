加速對台軍售期程 顧立雄：美助台提升自衛能力「急迫感」相當高

國防部長顧立雄。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕針對立委質疑國防預算中刺針、魚叉飛彈等多達19項軍購案延宕，國防部長顧立雄今（25）日表示，除了F-16戰機、MK-48魚雷跟AGM-154飛彈三項外，其餘多屬「增購」導致期程調整，且目前已有品項正在交運中。他強調，美方對強化我國自我防衛能力的「急迫感相當高」，已成立專案小組加速推動。

立法院外交及國防、財政委員會規劃今、明兩天聯席併案逐條審查合計3版本的國防特別條例，包括行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、台灣民眾黨黨團擬具「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」及國民黨黨團擬具「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」。

請繼續往下閱讀...

顧立雄今天步入會場時受訪解釋，相關預算書中提到的延宕，除了F-16、MK-48跟AGM-154以外，其他部分很多皆屬於增購，因為有增購，期程就因此有所調整。他指出，在這些部分當中，事實上有很多也已經在交運，或者是已經交運完畢，或者是正在執行當中。

針對如何因應進度缺口，顧立雄強調，美方對此非常重視，已經成立了一個專案的小組來加速推動，希望能盡快讓我們趕上進度。他指出，美方對於能夠盡速強化台灣自我防衛能力，「事實上是他們的急迫感是相當高」，台美雙方會就此部分共同努力。

顧立雄並重申，「建軍備戰的工作是持續性的」，不可能因為某項武器的延宕，就說建軍備戰的工作不需要持續。他表示，任何戰力的提升都是「逐步逐步不斷的堆疊上來」，透過這樣逐步不斷堆疊，來增強軍事力量並增加嚇阻能力。

此外，針對媒體今天上午直擊國軍在台東太麻里海灘進行的「紅色沙灘」操演，顧立雄說，相關操演是基於「實戰化訓練」，交由各作戰區在他們的「作戰地境」之內來進行，屬於逐步推動實戰化訓練的目標。至於媒體目擊稱有美方人員在場，顧立雄僅表示台美之間一直有進行「緊密的交流」，對於個別操演細節或人員出現，他無法做任何進一步評論。

至於中東戰事造成全球能源市場不確定性，行政院長卓榮泰昨表示已下令調整自身公務車使用量，顧立雄說，據行政院指導，國防部也已經進行規劃，將據以執行。但國軍基於戰備考量，會維持一定的戰備存量要求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法