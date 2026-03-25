中國出動16機12艦擾台 13架次軍機逾越中線

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天（25日）表示，自昨天（24日）上午6時至今天上午6時止，偵獲中共解放軍各型軍機16架次、海軍艦艇10艘及公務船2艘，持續在台海周邊活動。其中有13架次軍機逾越台海中線，進入我西南及東部空域。

據國防部示意圖顯示，共機活動主要分為三個區域。第一波活動時間介於昨天上午10時5分至下午5時之間，出動主、輔戰機及無人機共4架次，其中有1架次逾越台海中線。第二波活動則於昨天下午12時40分至晚上7時40分，共有11架次主、輔戰機與轟炸機在西南空域活動。此外，昨天上午9時35分至下午6時15分，另有1架次無人機出現在東部空域 。

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在海上動態部分，共計偵獲10艘中共海軍艦艇及2艘公務船持續於台海周邊海域活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

行政院政務委員季連成近日接受媒體訪問時說，我們國家的處境非常艱難，尤其每年都要面對天然災害，可是也要另外去思考，台海也常遭遇共軍機艦襲擾，在這兩個雙重壓力下，安全就變成所有人最重要的部分。

季連成呼籲社會大眾朋友們支持事關國家安全的8年1.25兆元國防特別條例預算，國家安全，家庭到個人才有真正的安全，國防特別條例就是個整體的安全長期的投資。

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