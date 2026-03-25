英海軍採購20艘K3 Scout無人艇建「混合艦隊」

英國皇家海軍宣布採購20艘Kraken科技集團研發的K3 Scout 中型無人水面載具。（圖取自Kraken）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕由於英國皇家海軍長期面臨有人軍艦不足、國防資金短缺情形，近期已正式決定建立無人艦隊，宣布採購20艘Kraken科技集團研發的K3 Scout中型無人水面載具（USV），推動皇家海軍朝「有人／無人組合」（MUM-T）協同作戰轉型。

綜合軍聞網站「future warfare magazine」、「Naval Technology」報導，英國海軍11日宣布根據「蜂巢計畫」（Project Beehive）頒布這項價值1230萬英鎊（約新台幣5.25億）的採購案，尋求獲得一款「可用於測試未來海軍混合技術，同時提供即時作戰能力的先進平臺」。新購的無人載具將由海岸部隊中隊及皇家海軍陸戰隊第47突擊隊操作，用於執行防衛作戰、日常訓練及發展相關戰術。報導指出，相關單位人員已展開接裝訓練，預計可在數個月內形成作戰能力。

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報導指出，K3 Scout中型USV長8.4公尺，最大排水量2.5噸，外觀具低雷達截面積（RCS）設計，最高航速可達55節（約時速102公里），航程650浬（約1204公里），可攜帶600公斤酬載，且能按任務需求快速改裝，執行包括後勤、搜救、測量、情監偵、打擊等多元任務。英國防部指出，K3 Scout 可由31型巡防艦、26型巡防艦及其他平臺運用任務艙搭載與部署，再透過超視距通訊系統或網狀網路操控，K3 Scout能夠獨立作業，也可與有人載具協同行動。

製造商Kraken執行長克雷斯強調（Mal Crease），Scout可在兩三天內由中等程度熟練的工人組裝而成。

報導補充，此次「蜂巢計畫」是先前「響尾蛇計畫」（RATTLER）實驗艇群的延伸，響尾蛇計畫已交付7艘無人艇；此外英國海軍也有就1艘24公尺長的無人艇發布招標，並計畫加快採購40公尺以上的大型無人艇。

值得注意的是，英國防部先前說明「蜂巢計畫」建構的相關能力時，曾特別表明將運用MUM-T協同模式執行掃雷任務。因此，K3 Scout未來是否將會部署至中東地區，協助在荷莫茲海峽執行掃雷作業，也引發外界關注。

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