二戰後重返菲律賓 自衛隊將參與史上最大「肩並肩」演習

圖為美軍陸戰隊與菲律賓軍隊去年在肩並肩演習中實行反登陸操演。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕隨著印太安全情勢升溫，日本與菲律賓軍事合作大幅升級，加強島鏈防禦。菲律賓軍方表示，日本自衛隊將派遣一支「龐大」的部隊規模參與今年「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演。

軍聞網站「Naval News」報導，菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納24日指出，這將是二戰結束81年來，日本作戰部隊首次再度踏上菲律賓土地。他強調，兩國如今已由過去的對立關係轉為安全夥伴。

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報導指出，此次演習將於4月底至5月初舉行，預計規模為歷來最大，即使美軍正於中東進行軍事行動，仍不影響印太地區的軍事部署。美國印太司令部已向菲方保證，演習規模不會縮減。

報導指出，日本過去僅以觀察員身份參與人道救援演練，但近年逐步擴大參與，不僅已成為菲律賓最大的援助國之一，還進行包括派遣艦機進行聯合巡邏，並與美菲在南海及台灣周邊海域實施聯合演訓。此次直接派遣部隊參演，被視為重大突破。

布勞納表示，日本加入後，聯合演習將不再侷限於菲律賓本土防禦，而是擴展至區域聯防，提升應對戰爭與災害的能力。分析指出，此舉與中國在南海及東海的軍事活動升溫密切相關。

此外，菲律賓也正加速拓展與歐洲合作。軍方透露，菲法「訪問部隊協定」已接近簽署，法國亦計畫派遣1艘兩棲直升機母艦與1艘巡防艦參與本次軍演。

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