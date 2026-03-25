飛彈洗地真的太貴 美空軍加速研發新型低成本彈藥

美空軍將「速龍」托盤飛彈發射系統塞進運輸機中。（圖片擷取自DVIDS）（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美伊戰爭初期，美軍發射大量飛彈及精準炸彈，摧毀伊朗防空體系，但這套打法所費不貲。外媒統計，美國對伊朗戰爭在開戰首週已花費超過113億美元（約新台幣3612億元）。面對高強度作戰導致彈藥快速消耗，美國空軍正加速推動低成本武器發展，並透過簡化採購與快速測試機制，將武器研發周期從過去數年大幅縮短至數個月。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，美國空軍武器採購主管萊昂斯准將24日在美國參議院軍事委員會表示，新一代低成本彈藥已展現「前所未有的研發速度」，例如「增程打擊彈藥」（ERAM）從概念到簽約僅4個月，並在14個月內進入量產。

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ERAM為一種空射巡弋飛彈，可在防區外精準打擊高價值目標，且成本相對低廉，並已納入支援烏克蘭作戰需求；另一方面，「低成本大規模彈藥家族」（FAMM）則結合計畫一系列經濟型的小型渦輪發動機、導引頭、數據鏈與自主作戰技術，已在「大而美法案」中獲得約6.563億美元（約新台幣209.8億）預算，預計採購3010枚。

報導指出，美軍近期對伊朗空襲行動在不到1個月內打擊逾9000個目標，凸顯彈藥消耗壓力，也使低成本武器的重要性大幅提升。目前美軍彈藥預算仍有約97%用於高價武器，但未來將逐步調整結構，以因應無人機與飽和攻擊日益普遍的戰場型態。

在具體應用上，美國空軍積極擴大APKWS導引火箭生產，該武器單價僅約2.5萬美元，並已在去年12月授予BAE價值3.22億美元的合約，預計在5年內生產數萬套。

此外，美軍也推動「托盤化彈藥」發展，可由運輸機直接投放，以及包括Leidos的「黑箭」巡弋飛彈、Anduril的Barracuda-500及洛克希德馬丁成本約15萬美元的CMMT系列等，強調以低成本、大量部署方式快速形成打擊能力，並提升戰場彈性。

報導分析，美軍正由「少量高價」武器，逐步轉向「大量低成本」火力結構，不僅可降低作戰成本，也能避免高價攔截彈在面對大量廉價目標時快速耗盡，進一步提升整體作戰持續力與戰略韌性。

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