小小貨櫃藏地獄火飛彈！ 可移至任何地方發射變驚嚇箱

圖為洛馬的「灰熊」系統，地獄火飛彈從3公尺的貨櫃發射器成功射出飛彈。（圖取自Lockheed Martin）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍持續發展貨櫃武器系統，洛克希德馬丁近日公布一款名為「灰熊」（Grizzly）的貨櫃化飛彈發射器，可在看似普通的貨櫃內發射「地獄火」飛彈，不僅具備反無人機能力，也可打擊地面與海上目標。

軍聞網站「The War Zone」報導，該系統外觀與一般10英尺（約3公尺）貨櫃無異，可混入港口或補給區，大幅提高敵方識別與打擊難度。系統已完成兩次實彈測試，並在短短6個月內完成研發，顯示其快速部署潛力。

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報導指出，「灰熊」採用現有M299四軌發射架與商用零組件打造，可進行垂直或斜角發射，並可自備電源或接入外部供電，因此可佔存在發射地或其他地點「無人看管」。其最大特色在於「分散部署」概念，透過多個低成本發射器形成防禦網，而非依賴單一大型系統；洛馬還將其比喻為「彈匣」，指出還可以將多個發射器串聯，進一步降低發射成本。

此外，該系統可遠端操作，並整合各類雷達與指揮系統。若搭載具雷達導引能力的AGM-114L地獄火飛彈，可有效攔截無人機，快速強化前線防空能力。

報導分析，在中東等衝突地區，面對無人機頻繁襲擊，類似「灰熊」的系統可部署於基地周邊，形成外圍防護圈；而在太平洋戰區，則可透過貨櫃化方式分散部署，提升生存性與嚇阻效果。

此外，「灰熊」未來還可整合新型飛彈如AGM-179「聯合空對地飛彈」，擴展打擊能力。分析指出，這類「貨櫃化武器」結合隱蔽性、機動性與低成本優勢，正成為美軍發展分散式作戰與不對稱戰力的重要方向。

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