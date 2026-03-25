敵人登陸下場就是這樣！ 陸軍台東「正義操演」實彈打爆退役裝甲車

陸軍花防部實施「正義操演」，以實彈貫穿退役裝甲車。（取自青年日報）

〔記者涂鉅旻／台東報導〕陸軍花東防衛指揮部（第2作戰區）即日起在台東太麻里展開「正義操演」實彈射擊，這次特別以退役裝甲車作為標靶，模擬敵軍登陸後突入時，遭國軍戰車、火砲實彈命中後貫穿鋼板，這些震撼畫面不僅展現國軍強化實戰化訓練成果，也凸顯了反登陸作戰火力打擊能力。

陸軍司令呂坤修上將親自視導「正義操演」，部隊依序操作81、120公厘迫砲、105公厘榴彈砲、M60A3戰車，進行檢驗射擊與戰車砲審查測試，透過實彈射擊修正各項射擊諸元，確保火砲與射控系統精準度，提升整體打擊效能。

值得注意的是，這次實彈射擊與以往採用傳統標靶不同，而是改用除役裝甲車作為目標，使官兵能直接觀察彈著效果與毀傷的真實情形，不僅提升臨場感，也更貼近實戰條件。呂坤修對此也強調，若有敵人企圖侵犯中華民國的領土主權、傷害台灣的人民，「這就是其最終下場」。

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「正義操演」共計3天，結合戰術演練與實彈射擊，驗證各部隊指揮管制與協同作戰能力。根據《青年日報》報導，在天未亮之時，官兵即完成彈藥提領與安全檢整，戰砲部隊進入陣地後迅速完成架砲與射向裝定；戰車部隊則進行射控系統檢查與通聯測試，在觀測回報下逐發修正彈道，精進射擊精準度。

呂坤修表示，參演官兵此次射擊的位置，就是未來敵人可能登陸的地點，官兵必須堅定絕不允許敵人突破防線，而陸軍官兵不斷勤訓精練所流的每一滴汗水，都是為了確保和平，要用「真實力建構嚇阻力」。

呂坤修也指示各級幹部，應持續提升訓練強度與難度，摒除「抄老案」的心態，以新思維創造新的訓練模式，達到將整體戰力提升到新層次目標。

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