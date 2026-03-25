美陸軍加速研發新傾轉旋翼機MV-75 和MV-22魚鷹機「這一點」差很多

美國陸軍將採用MV-75傾轉旋翼機。（取自貝爾直升機德事隆）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國陸軍加速推動MV-75「未來長程突擊機」（FLRAA）建軍進程，雖然首批機隊最快明（2027）年才開始部署，但軍方已提前將作戰概念與性能納入訓練體系。相較於現役V-22「魚鷹」傾轉旋翼機，MV-75最大突破，在於捨棄「整個發動機旋轉」的複雜設計，在改變飛行姿態時，採取「僅旋翼轉動」架構，降低技術複雜度並提升可靠性。

根據外國軍聞網站「戰區」報導，美國陸軍裝備司令部司令莫漢中將日前在全球兵力研討會表示，陸軍航空卓越中心已將MV-75性能納入軍官職業進修課程，讓服役4至7年的軍官提早熟悉這項新能力。他強調，比起傳統旋翼機，MV-75具備「兩倍航程、兩倍速度」，讓幹部從規劃階段即思考其戰術運用，是戰力轉型的重要起點。

除課程導入外，陸軍也透過模擬器加速培訓。軍方已在阿拉巴馬州紅石兵工廠與拉克堡接收兩套MV-75「虛擬原型」，利用數位技術重現座艙、任務軟體與飛行動態，使飛官在實機首飛前，即可熟悉操作特性與戰術運用，有助縮短未來成軍時程。

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針對外界關切傾轉旋翼機安全性問題，美國陸軍評估，MV-75與1980年代的V-22設計截然不同，後者過去事故頻繁，與其複雜結構及早期技術水準有關，而MV-75採用最新數位架構與操控系統，並簡化機械構型，可靠度大幅提升。

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