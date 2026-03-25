自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

竟準備炸自己跑道阻止登陸？ 丹麥格陵蘭極端預案曝光

2026/03/25 11:43

丹麥官兵去年在坎克爾路斯雅克進行演習。（美聯社檔案照）丹麥官兵去年在坎克爾路斯雅克進行演習。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為因應極端情境，丹麥一度擬定應變計畫，準備在必要時破壞格陵蘭主要機場跑道。外國媒體披露，相關預案內容包括在關鍵設施部署爆破資源，以防止外來軍事力量利用跑道進行登陸與部署。此舉背景與近年圍繞格陵蘭主權的爭議有關，進而引發丹麥與當地政府高度關切。

據美國《陸戰隊時報》（Marine Corps Times）引述丹麥公共廣播公司報導，丹麥軍方於今年1月秘密向格陵蘭派遣士兵與爆破物資。這項防禦預案的核心目標，是鎖定並摧毀位於西南岸的首府努克（Nuuk），以及深入中西部內陸的航空樞紐坎克爾路斯雅克（Kangerlussuaq）兩處飛機跑道。為了防範可能爆發的武裝衝突，丹麥血庫甚至提前將醫療物資空運至當地，顯示軍方對潛在傷亡已做足最壞打算。

這項動員被視為一種阻止登陸的極端預案。面對美國總統川普曾提出將該島納入美國版圖的主張，丹麥與格陵蘭官方皆表達強烈反對。當政治修辭觸及領土底線，丹麥的軍事決策層被迫制定出這套標準的拒止戰略（DenialStrategy）：寧可炸毀基礎設施，也不讓外來軍事力量輕易取得戰略支點。

儘管防禦預案已經啟動，相關的軍事與外交博弈仍在雙軌並行。川普近期宣稱已與北約（NATO）秘書長呂特（MarkRutte）就格陵蘭的未來達成初步框架，白宮官員也證實相關協議正在推進。

與此同時，美國北方司令部（NORTHCOM）司令、空軍上將吉洛特（Gregory Guillot）在參議院聽證會上證實，美方正依據1951年的防衛協定，與丹麥協商將美軍在格陵蘭的駐紮範圍從現有的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）擴展至另外3個戰略區域。他並強調，目前與格陵蘭政府的協商「非常具有成效」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中