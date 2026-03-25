竟準備炸自己跑道阻止登陸？ 丹麥格陵蘭極端預案曝光

丹麥官兵去年在坎克爾路斯雅克進行演習。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為因應極端情境，丹麥一度擬定應變計畫，準備在必要時破壞格陵蘭主要機場跑道。外國媒體披露，相關預案內容包括在關鍵設施部署爆破資源，以防止外來軍事力量利用跑道進行登陸與部署。此舉背景與近年圍繞格陵蘭主權的爭議有關，進而引發丹麥與當地政府高度關切。

據美國《陸戰隊時報》（Marine Corps Times）引述丹麥公共廣播公司報導，丹麥軍方於今年1月秘密向格陵蘭派遣士兵與爆破物資。這項防禦預案的核心目標，是鎖定並摧毀位於西南岸的首府努克（Nuuk），以及深入中西部內陸的航空樞紐坎克爾路斯雅克（Kangerlussuaq）兩處飛機跑道。為了防範可能爆發的武裝衝突，丹麥血庫甚至提前將醫療物資空運至當地，顯示軍方對潛在傷亡已做足最壞打算。

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這項動員被視為一種阻止登陸的極端預案。面對美國總統川普曾提出將該島納入美國版圖的主張，丹麥與格陵蘭官方皆表達強烈反對。當政治修辭觸及領土底線，丹麥的軍事決策層被迫制定出這套標準的拒止戰略（DenialStrategy）：寧可炸毀基礎設施，也不讓外來軍事力量輕易取得戰略支點。

儘管防禦預案已經啟動，相關的軍事與外交博弈仍在雙軌並行。川普近期宣稱已與北約（NATO）秘書長呂特（MarkRutte）就格陵蘭的未來達成初步框架，白宮官員也證實相關協議正在推進。

與此同時，美國北方司令部（NORTHCOM）司令、空軍上將吉洛特（Gregory Guillot）在參議院聽證會上證實，美方正依據1951年的防衛協定，與丹麥協商將美軍在格陵蘭的駐紮範圍從現有的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）擴展至另外3個戰略區域。他並強調，目前與格陵蘭政府的協商「非常具有成效」。

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