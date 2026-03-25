港口恐遭水下威脅！美英急建防禦網 連魚群與可疑目標都要分辨

圖為美軍人員於華盛頓州進行「Anduril Dive-LD」大型無人潛航器（UUV）的部署訓練。這類具備高隱蔽性的水下載具，正是美英兩國急欲建構新型防禦網、防範其悄悄接近港口的核心威脅。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國與英國正著手防範一種可能從水下接近的攻擊威脅。兩國正聯手開發新型防禦系統，防範無人潛航器對港口與關鍵設施的威脅；這顯示防禦戰線已向水下延伸，系統甚至必須靠人工智慧來分辨魚群與可疑目標。

據軍事媒體《Defense News》導，美國國防創新單位（DIU）發布招標文件，尋求與英國合作建立「機器人排除與接戰框架」（REEF）。目前針對水下威脅的防禦手段過於零散且昂貴，該計畫的核心目標是保護美國與盟友的關鍵水道，免受各種尺寸與複雜度的無人潛航器（UUV）或半潛式載具干擾或攻擊。

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結合空中無人機 建構立體偵測網

水下環境極為複雜，計畫要求整合市售感測器與邊緣運算技術，建立獨立且可快速部署的防護網。這套網路將涵蓋固定式的繫泊浮標與海底電纜，以及機動性的無人水面艦（USV）、空中無人機（UAV）與水下探測器，藉由空中的高空視野與水面艦艇的數據，聯合抓出潛藏水下的目標。

系統必須運用人工智慧（AI）精準辨識，在極短時間內區分潛在威脅與海洋生物、漁船或貨輪。同時，系統將維持「人在迴路」（human-in-the-loop）決策機制，由AI提供建議，為人類操作員爭取攔截時間。

在確認威脅後，系統將採取多層次手段阻截目標。招標文件特別偏好「非動力」解決方案，例如可快速部署的攔截網、氣泡幕（bubblecurtains）與合成屏障，藉此在不引發實體破壞的情況下癱瘓目標。若必須採取硬殺傷，則會動用動力彈頭、聲學導能（acousticdirectedenergy）或實體耦合裝置。

此外，計畫高度重視低成本的「消耗性誘餌系統」，企圖透過發送假訊號混淆敵方水下載具，從根源瓦解其破壞任務。

報導指出，這項防禦升級不僅是硬體的競賽，更牽涉跨國軍工產業鏈的整合。系統被要求必須能與美國現有的指揮與管制（C2）系統無縫接軌，且操作門檻極低。為了加速合作，美國商務部於2024年發布臨時最終規則，放寬部分管制物品與英國的共享限制，符合條件的英國企業將獲得出口管制豁免，藉此促進雙方在水下防禦系統的實質合作。

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