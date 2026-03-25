「台灣之盾」AI大腦進化！國防部建構去中心化指管 鎖定共軍新型威脅

國防部戰略規劃司司長黃文啟中將。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院外交及國防委員會今（25）日審查相關法案，針對外界關注的「台灣之盾」及AI指管系統升級，國防部戰略規劃司司長黃文啟中將表示，現有的「迅安」、「寰網」等舊一代數位系統無法與人工智慧（AI）結合，未來將透過特別預算引進AI技術，並逐步汰除「容易被一次性摧毀」的集中式指管系統，改建構去中心化的指管原則。

立法院外交及國防委員會與財政委員會今起連2天，併案逐條審查行政院版及在野黨各版本國防特別條例草案。國民黨立委馬文君詢問，「台灣之盾」到底是建新系統還是「系統中的系統」？她舉過去F-16V採購與造艦案為例，認為國防自主不應只是喊口號，且目前美製魚叉飛彈與國造雄風飛彈仍無法整合，質疑國防部如何確保AI能整合所有裝備。馬文君也擔憂，特別預算將擠壓民生、醫療等預算，且發展產業並非國防部強項；民眾黨立委王安祥則針對「非紅供應鏈」的推行進度提出關切，詢問目前國防產業中非紅零件的具體進度與執行狀況。

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舊系統難抗新威脅 國防部：AI是系統的「腦」

黃文啟說明「台灣之盾」架構時指出，該計畫由偵測系統（Sensors）、打擊系統（Shooters）及指管與目標處理系統組成。他直言，目前的迅安、寰網屬於上一代系統，效能已不足以應對彈道飛彈、巡弋飛彈及多元無人機威脅。

黃文啟強調，本次特別預算引進的AI技術是系統的「腦」，但AI並非「隨插即用」需要參數訓練精進，至於先前「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」所編列的563億元「軍民資通作業環境韌性與設備效能提升」案項則是「神經」骨幹。他指出，未來中共的PCH-191遠程火箭及極音速飛彈是新型態威脅，若無AI輔助決策，傳統感測器難以處理各種不同空速與空層的目標。此外，國防部計畫從美軍現用系統轉移技術，確保台灣在封鎖環境下具備自主維修能量，避免戰時仍需仰賴美方修復。

至於非紅供應鏈現況，黃文啟坦言過去兩年國軍已採購4000多架商規軍用無人機，並由國內 8 家廠商製作，證明本土產業具備初步能量。然而，他直指目前廠商面臨最大的困境是「缺乏長期訂單誘因」，導致業者必須轉向爭取國外訂單維持生計，這正是為何需要透過特別預算編列多年期長單，來穩固本土產業鏈的誘因。

針對為何需要透過特別預算加速籌獲？黃文啟進一步說明，今（115）年度軍投資預算1616億元中，持續案已佔1532億元，僅剩84億元可用於新增案，若不透過特別預算支應，將難以在短期內滿足大量無人機、無人艇的需求。

范雲援引最新「經濟學人」籲支持特別預算厚植非紅供應鏈

民進黨團書記長范雲則將本週《經濟學人》雜誌帶來現場指出，文中報導台灣無人機產業具備高度未來性，不僅技術符合國際需求，且造價僅為日本的一半。

范雲引述報導指出，全球無人機供應鏈目前有七到八成由中國掌握，民主國家排除紅色供應鏈已是共識。她強調，業者目前最擔心「政治不穩定」導致國家需求斷斷續續，因此必須將預算放在特別預算中保障多年期，提供穩定的產業誘因。她呼籲在野黨支持在國防特別條例中保留「打造非紅供應鏈」等字眼，這不僅對台灣重要，對民主盟友也至關重要。

黃文啟說，美國政府已經多次表示要與我國進行無人機的產業合作，目前我方迫切需要且希望美方提供三個最重要的關鍵技術是通信、導航跟抗干擾 。這三個基本元件能夠透過美方的技術轉移在台灣建立能量，但皆需要一定程度的初期投資。

黃文啟指出，至於在飛行系統包括機體、控制及導航系統的部分，未來也盼透過本次特別預算，讓國內產業與包含美國在內的民主國家供應鏈，合作建立能量。另針對有委員指教單靠20萬架一定不夠，黃文啟也坦言「當然絕對不夠」，國軍目前規劃期望前面6年籌獲20萬餘架的無人機，接續依照消耗跟戰備需求，在第6年以降開始編列公務預算的作業費，持續採購所需無人機。

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