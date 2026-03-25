不用中國製？美軍採購2500架無人機 強化抗干擾偵察能力

圖為美軍士兵於德國格拉芬沃爾訓練場展示「X10D」小型無人機。這款具備抗干擾能力的裝備未來將大量下放至排級單位，成為美軍建構基層獨立偵察網、取代中國製無人機的核心利器。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍近期火速採購2500架小型無人機，首度將專屬空中偵察權限下放至排級單位。這並非單純的軍備擴充，而是針對無衛星定位（GPS）的極端電子戰環境進行戰術升級，確保最基層部隊在摒除中國供應鏈後，依然具備獨立鎖定目標的作戰能力。

據軍事媒體《Defence Blog》報導，美國陸軍透過大西洋潛水供應公司（Atlantic Diving Supply），以超過5200萬美元（約新台幣16.6億元）的合約，向本土製造商Skydio採購逾2500架「X10D」小型無人機。這是該軍種史上規模最大的單一廠商小型無人系統採購案，整個招標流程在不到72小時內火速完成，顯示軍方正以極端速度將科技轉換為實質戰鬥力。

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這項採購案的戰略意圖直指全球供應鏈重組與未來戰場環境。美國陸軍自2017年Y起，基於資訊安全疑慮全面禁用中國無人機巨頭大疆（DJI）的設備。這批完全在加州組裝測試的X10D，正是美軍擺脫外國依賴、強化本土國防產業鏈的核心布局。

面對現代衝突中無處不在的全球定位系統（GPS）干擾，X10D具備強大的自主飛行能力，利用機載導航攝影機即時繪製地形，在缺乏衛星訊號的極端環境下突破敵方的電子戰（EW）封鎖。

空中視野下放 每個排專屬偵察節點

在戰術層次上，這筆訂單代表偵察權限的全面下移。X10D平台搭載多頻段無線電系統，具備高解析度視覺與熱成像感測能力，讓士兵在日夜間皆能隱蔽操作。這意味著高達2500個排級編制單位，將首度擁有建制內的專屬空中偵察能力。基層小隊無須再等待高階指揮部的航空資產支援，便能獨立偵測敵軍動態。

這項合約延續了該公司在美國陸軍「短程偵察」（SRR）計畫中的優勢地位，並確保前線部隊具備獨立的無人機操作能量。美軍正透過快速採購模式，將關鍵的自主系統直接交到第一線士兵手中，確保基層在日益分散且複雜的作戰環境中維持情報優勢。

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