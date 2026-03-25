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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

「正義操演」戰車近距離射擊開火 民眾感受超震撼

2026/03/25 14:40

戰車近距離射擊，民眾感受十足震撼。（記者劉人瑋攝）戰車近距離射擊，民眾感受十足震撼。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東太麻里鄉今早有許多學童跟著爸爸到太麻里溪口看國軍「正義操演」、戰車近距離開砲射擊，國軍進行一系列火砲演練，最為震撼的還是戰車在不到百公尺距離開砲，效果震撼，也讓觀眾民眾大為興奮，「不只胸腔與震波共鳴，覺得全身都被穿透」。

這次國軍是在繼去年於太麻里溪口操演後再度舉行，但今年規模更大、距離更近，部隊運用T74排用機槍、40公厘榴彈槍、50機槍、81迫砲、120迫砲等，輪番對海面、沙灘進行聯合火力射擊，火力覆蓋從近海至沙灘、由遠至近，射擊後，部隊也迅速撤離現場，可有效躲避敵軍掌控行蹤或反擊。

台東太麻里鄉今早由國軍舉行「正義操演」、戰車近距離開砲射擊。（記者劉人瑋攝）台東太麻里鄉今早由國軍舉行「正義操演」、戰車近距離開砲射擊。（記者劉人瑋攝）

戰車近距離射擊，十足震撼。（記者劉人瑋攝）戰車近距離射擊，十足震撼。（記者劉人瑋攝）

其中，M60A3就從河床駛上高地，對著溪口目標射擊，距離觀眾台不到百公尺，強大、渾厚的音波震動隨火砲射出穿透每一角，有學童在第一輪射擊時就驚嚇大喊，有民眾事後則稱，本以為戰車這麼近射擊，震波「貫穿胸腔、直擊心臟」，但數門火砲齊轟「覺得全身每一處都被撼動，實在太震撼、太刺激」。

M60A3雖然設計較老舊，但透過現代化升級，仍是中華民國陸軍裝甲部隊可靠的戰力，其主要負責反登陸與灘岸作戰。戰車這次多加了行進時射擊，接著則靠近目標確認是否命中便迅速撤離，結果可見國軍對於武器掌控十足穩定。

對國軍來說，是展現平日戰訓成果，但對今早聚集在溪口、事先申請參觀的民眾來說，除了刺激，也是見證國軍戰訓，或是「分享男友的光榮」。林小姐說，男友就是國軍戰甲車駕駛、去年也在同處觀看，但今年規模更大、更震撼，能夠見到男友發揮平時訓練、為國盡力，自己實在感到光榮。

這次國軍是在繼去年於太麻里溪口操演後再度舉行，但今年規模更大、距離更近。（記者劉人瑋攝）這次國軍是在繼去年於太麻里溪口操演後再度舉行，但今年規模更大、距離更近。（記者劉人瑋攝）

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