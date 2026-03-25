強化國防實力！南韓稱將投資尖端航空技術

南韓總統李在明今（25）日表示，南韓將投資尖端航空技術以發展國防。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕南韓總統李在明今（25）日在慶祝國產戰鬥機KF-21首架交付的典禮上表示，南韓將投資尖端航空技術以發展國防。南韓總統府稱，該戰鬥機將於9月交付南韓空軍並投入作戰使用。

根據《路透》報導，李在明25日指出，南韓將迅速啟動高科技航空業所需的引擎、零件和原料的研發，以強化尖端航空技術與發展國防。

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值得注意的是，南韓還有針對戰鬥機方面與印尼進行互動。李在明去年11月告訴印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto），他希望兩國繼續在軍事安全領域合作，包括戰鬥機的研發。

南韓國營的南韓航空航太工業公司（KAI）本月初表示，正在與印尼就潛在的戰鬥機銷售進行談判，但「迄今尚未做出任何決定」。

另外普拉伯沃計劃於31日至4月2日對南韓進行國是訪問。

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