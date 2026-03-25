賴總統點將》左手情報丶右手聯戰 朱惠民接海軍參謀長升中將

賴清德總統今（25）日主持「中華民國115年4月份將官晉任授階典禮」，為即將調升為海軍司令部參謀長丶晉任海軍中將的朱惠民授階。（圖：取自總統府發佈影片）

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統今（25）日主持「中華民國115年4月份將官晉任授階典禮」，為即將調升為海軍司令部參謀長丶晉任海軍中將的朱惠民等人授階。軍政人士今天指出，朱惠民是軍中少有同時兼具情報專業與聯合作戰經驗的將領，目前正值海軍建軍規劃丶籌建新一代兵力的關鍵時期，朱惠民調任為「海軍大總管」一職，輔助司令蔣正國上將提升海軍的防衛韌性。

海軍系統在本月底將有多位重要軍職將領的調整。據指出，由於現任國防部常務次長黃祐民中將月底屆齡退伍，牽動相關將領的調動，將由現任海軍艦隊指揮部指揮官吳立平中將調任為國防部常務次長，並由海軍司令部參謀長邱俊榮中將升任海軍艦隊指揮官，海軍參謀長一職由國防部情報次長室助理次長朱惠民升任，並晉任為海軍中將。

請繼續往下閱讀...

此外，懸缺數月的一席海軍副司令職缺，將由國防部參事許金騰中將接任。

軍政人士說，朱惠民曾任康定級軍艦昆明艦長，由於在艦長及124艦隊參謀長任內表現傑出，並分別執行「慈航物資運補」、海域偵巡等任務，因此在2014年就獲得「國軍楷模」殊榮，此後他歷任124艦隊艦隊長丶敦睦遠航訓練支隊支隊長等職務，在擔任124艦隊長期間更率領艦隊榮獲國軍「模範團體」榮譽，他個人及帶領艦隊先後獲得殊榮，可說是極其不易。

朱惠民曾受訪表示，面對兩岸情勢與共艦不間斷侵擾，艦隊官兵身處捍衛臺海安全第一道防線，須以高度標準及榮譽感為自我要求，同時要建立高強度的抗壓能力與心理素質，透過平日的教育訓練，且要求幹部以身作則，時時刻刻與官兵工作、生活、訓練在一起，才能齊心守護國人安全。

國防部核定由朱惠民調升為海軍參謀長，並晉任海軍中將。圖為朱惠民在2023年8月擔任124艦隊長時，帶領艦隊榮獲國軍模範團體的殊榮。（國防部提供）

2024年7月，黃文啟由國防部情報次長室助理次長調升為國防部戰規司長，並晉任陸軍中將，國防部決定由朱惠民接任情報次長室助理次長，這項人事安排，當時具有相當重大的意義。因為情報次長室的次長，向來是由空軍系統出任，助理次長慣常由陸軍系統將領擔任，實際上還要擔任與美日等國的情報交流與對話窗口，責任相當吃重，國防部對這項人事安排相當看重，也想要打破「特殊職務專屬某某軍種」的印象，決定由各方面表現出色的海軍少將朱惠民接任。

國防部長顧立雄在去年8月30日與美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾一行人會晤時，軍方陪同的就是戰略規劃司長黃文啟中將、情報參謀次長室助理次長朱惠民少將等人。

賴清德總統今天在致詞時，也特別點名朱惠民的貢獻。他說：朱將軍長期深耕情報領域，對印太區域情勢研析、敵情研判、以及情報整合等工作都有卓越的表現。此次朱將軍調任海軍司令部參謀長，期許能將豐富的情報專業與聯戰觀念，導入海軍整體建軍規劃，提升海軍的防衛韌性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法