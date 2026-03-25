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靠港休整了！美精銳航艦「福特號」在希臘最新畫面曝

2026/03/25 16:51

「福特號」已停靠在克里特島索達灣海軍支援基地。美第六艦隊公布靠港休整畫面。（圖擷自第六艦隊臉書）「福特號」已停靠在克里特島索達灣海軍支援基地。美第六艦隊公布靠港休整畫面。（圖擷自第六艦隊臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍最新銳航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford, CVN 78）12日在紅海執行任務期間發生火災，導致2名水兵受傷。現更多火災內情流出，還導致艦上大量床鋪被燒毀，被迫離開中東，駛向希臘克里特島休整。最新照片曝光，「福特號」已停靠在克里特島索達灣（Souda Bay）海軍支援基地。

美軍第六艦隊（U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet）臉書發文指出，23日「福特號」抵達克里特島索達灣，「福特號」靠港畫面也公布。第六艦隊指出，此次停靠港口，將使艦艇能有效進行評估、維修與補給。強調該航艦目前仍具備完整作戰能力。

「福特號」目前已進入部署第10個月，艦上大大小小狀況不斷，傳出「福特號」廁所經常故障，12日洗衣間起火更是燒毀600多張床鋪，引發外界關注長時間部署下的艦上官兵士氣與戰備狀態，17日決定離開紅海，前往希臘克里特島休整。

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