18小時內可投入戰場的部隊有多強？美軍第82空降師實力曝光

圖為2020年，隸屬於美國北卡羅萊納州布拉格堡（Fort Bragg）第82空降師的陸軍傘兵準備登機。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕能在18小時內完成部署、直接空降進入戰場，美國陸軍第82空降師（82nd Airborne Division）被視為最能「第一時間進場」的快速反應力量。隨著這支部隊已進駐中東，其作戰能力與可能的戰術角色備受關注。

據美國新聞網站《Axios》報導，這支駐紮在北卡羅萊納州布拉格堡（FortBragg）的部隊，核心戰力是「即時反應部隊」（IRF），具備在接獲命令後18小時內投射至全球的能力。這支部隊被認為可用於執行「聯合武力進入」（Joint Forcible Entry），即在缺乏前線基地支援的情況下，透過大規模空降奪取機場或石油樞紐等關鍵據點。

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全球18小時投送 奪取戰略據點先鋒

軍事專家指出，第82空降師的戰略價值在於其高度獨立性。他們能避開受威脅的航道，被認為具備奪取伊朗哈爾克島（KhargIsland）等石油核心目標的潛在能量。這種不需要依賴傳統補給線的作戰模式，讓該師成為美國在區域衝突中，最能迅速展現武力介入的戰略工具。

然而，高機動性也伴隨著明顯的戰術局限。美國陸戰隊退役上校坎西安（Mark Cancian）提醒，第82空降師本質上是輕裝步兵，雖然反應速度極快，但在「空降落地瞬間最脆弱」。若目標區域部署有裝甲部隊或重型火力反擊，且附近缺乏友軍支援，這批先鋒部隊將面臨極高風險。

報導指出，該師歷史可追溯至1917年，從二戰大規模戰鬥跳傘到波灣戰爭，始終扮演美軍介入衝突的首波力量。這支擁有百年歷史的部隊，再次成為當前中東局勢中，美軍隨時準備投入第一線的尖刀。

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