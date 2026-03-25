伊朗飛彈穿透以色列防空網 鐵穹系統可靠性引發質疑

以色列上空攔截彈發出的火光。（路透）

〔國際新聞中心／綜合報導〕伊朗彈道飛彈21日晚間直接命中以色列亞拉德與迪莫納兩處平民社區，造成逾115人受傷。迪莫納設有敏感的核設施，理應屬於優先防護目標。以軍尚未說明攔截失敗原因。這次打擊引發外界質疑以色列最先進鐵穹（Iron Dome）防空系統的可靠性，以及以國是否面臨攔截彈短缺？

據《華盛頓郵報》25日報導，以色列官員透露，憂慮伊朗囤積足以癱瘓以國防禦的飛彈庫存，是推動對伊朗重啟打擊的主要考量。伊朗飛彈庫存在去年6月為期12天的戰爭中從估計3000枚降至不足1500枚，但已迅速重建生產線，在本輪戰事開打前儲備恢復到約2500枚。一名前資深以國官員說，以國防禦體系「無法承受3000至5000枚飛彈的飽和攻擊」，伊朗飛彈可能在一年內超越此數。

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以軍發言人紹沙尼說，戰事開打23天來，攔截成功率約達92％，他承認「沒有任何系統能達到百分之百」，但拒絕詳述攔截失敗的原因。

以色列多層次防空系統被認為是全球最強大的系統之一，每一層針對不同類型的威脅：「鐵穹」負責短程火箭和砲彈；「大衛投石索」（David's Sling）攔截彈道飛彈、巡弋飛彈及中遠程火箭；「箭二型」（Arrow 2）和「箭三型」（Arrow 3）則專責攔截遠程彈道飛彈。此外，由美軍開發的昂貴「薩德」（THAAD）系統作為後備支援。

前以軍指揮官科哈夫分析，攔截失敗可能有下列原因。首先，指揮官必須避免「過度擊殺」，也就是避免用昂貴的飛彈去攔截簡單火箭。其次，雷達與攔截器系統內部的連接可能出現技術或工程故障。第三則牽涉到「統計學」問題，以國防空網系統非常複雜，但並非密不透風。

彈藥成本也是關鍵考量。單一枚「箭式」飛彈造價約300萬美元；「大衛投石索」約70萬美元；「鐵穹」約5至7萬美元；THAAD更高達約1500萬美元。科哈夫強調，當威脅朝向人口稠密區或戰略據點時，金錢成本不是考量因素。

專家指出，以國防空網的最頂層是「箭三型」，設計用於在大氣層外攔截飛彈。若錯過，則由「箭二型」接手，各系統相互支援，以確保最大程度的保護，但世上不存在百分之百的防禦。

以色列國防軍發言人肖沙尼說，在戰爭爆發的前23天，以色列的攔截成功率約為92％。專家指出，超過90％的成功率已是非常高，遠超預期，通常成功率達到60％至70％就被視為優秀。

肖沙尼說，自2月28日開戰以來，至少70％的伊朗飛彈發射器與庫存已被摧毀，伊朗發射率降低90％，從6月每天300枚降至如今平均約30枚。儘管能力減弱，德黑蘭仍試圖製造恐懼，如在20日向4000公里遠的印度洋狄耶哥加西亞島發射飛彈，顯示其有打擊歐洲所有城市的能力。

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