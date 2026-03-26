（影）南韓KF-21進入量產 首架戰機完成製造出廠

南韓自主研發的KF-21「獵鷹」戰機首架量產機昨日出廠。（圖取自X@ArmedUpdat1947）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕南韓自主研發的KF-21「獵鷹」戰機計畫邁入新階段，首架量產型戰機近日正式亮相，距離原型機問世僅約5年，展現出南韓令人印象深刻的研發速度。

Roll-out ceremony for the first mass-produced Korean fighter jet, KF-21 pic.twitter.com/JCXAR1xwbQ — Dr. Ajayshree Singh Sambyal （@AjayshreeSamby3） March 25, 2026

軍聞網站「The War Zone」、「Defence Blog」報導，南韓總統李在明25日於韓國航太工業（KAI）泗川廠區出席量產機出廠儀式時表示，KF-21是國家歷經25年發展的重要成果，象徵南韓實現「國防自主」的長期目標，並強調該機將成為南韓躋身全球主要軍工強國的重要基石。

請繼續往下閱讀...

KF-21計畫自2001年提出構想，2016年正式啟動，2021年推出原型機，2022年完成首飛，2023年通過初步作戰評估。目前已試製6架原型機。南韓空軍規劃在2028年前接收40架，並於2032年前完成120架部署，以逐步取代老舊的F-4與F-5戰機。

報導指出，KF-21定位為「4.5代戰機」，匿蹤與感測器融合能力不及第五代戰機F-35，但具備AESA雷達、紅外線搜索與追蹤系統（IRST）及整合電子戰系統，且運動性能據稱優於F-16C，可搭載流星空對空飛彈與國產巡弋飛彈，整體性能仍屬先進水準。

此外，未來Block 3版本將導入內置彈艙提升匿蹤能力，並發展電子戰與無人機協同作戰能力，雙座型甚至可作為無人機操控平台，強化戰場應用彈性。

在產能方面，KAI表示目前已建置約2.1萬平方公尺的生產設施，並計畫將年產能提升至50架以上。今年預計交付27架飛機，其中包括8架KF-21與19架FA-50。KAI並計畫明年交機量提升至31架，後年增加至47架，以因應國內需求與外銷市場。

分析指出，南韓透過降低部分技術門檻與採用務實設計，大幅縮短研發時程，並採用自動化生產模式，使KF-21量產進度優於F-35與Su-57等計畫。隨著南韓軍工實力提升，加上K9自走砲與FA-50等裝備在國際市場表現亮眼，KF-21未來也具備外銷潛力，可能成為全球中高階戰機市場的重要競爭者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法