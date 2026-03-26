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美國海軍A級事故！P-8巡邏機地面遭外國飛機撞擊 涉作戰安全地點保密

2026/03/26 10:41

一架停泊中的P-8海上巡邏機在3月18日被一架外國飛機在滑行時撞擊，這是一起A級事故。P-8海上巡邏機示意圖，與本新聞無關。（彭博）一架停泊中的P-8海上巡邏機在3月18日被一架外國飛機在滑行時撞擊，這是一起A級事故。P-8海上巡邏機示意圖，與本新聞無關。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍通報一起A擊事故，一架停泊中的P-8海上巡邏機在3月18日被一架外國飛機在滑行時撞擊，不過事故地點因涉及作戰安全而保密。

美國海軍3月18日發生一起A級事故，一架停泊中的P-8「海神」海上巡邏機遭另一架外國飛機在滑行時撞擊，雖然沒有造成人員傷亡，不過是屬於A級事故，事故地點因涉及作戰安全而保密。

所謂的A級事故指的是飛機的意外造成大於250萬美元（約新台幣7970萬）的損失或有人員死亡。

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